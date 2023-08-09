В Ростовской области за один день 7 августа утонули трое дончан

Так в Азове проводят доследственную проверку из-за гибели 64-летнего мужчины, утонувшего в реке во время отдыха с сыном. Через несколько часов его тело нашли и достали из воды, мужчина погиб от утопления. В Морозовском районе также утонул 70-летний мужчина, которые решил искупаться в реке Быстрой у хутора Костино-Быстрянского.