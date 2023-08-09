В Ростовской области за один день 7 августа утонули трое дончан

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Сотрудники следственных органов рассказали, что продолжают получать сообщения о гибели граждан на воде, во всех случаях проводятся процессуальные проверки для выяснения обстоятельств произошедшего.
Так в Азове проводят доследственную проверку из-за гибели 64-летнего мужчины, утонувшего в реке во время отдыха с сыном. Через несколько часов его тело нашли и достали из воды, мужчина погиб от утопления. В Морозовском районе также утонул 70-летний мужчина, которые решил искупаться в реке Быстрой у хутора Костино-Быстрянского.
Последней жертвой утопления 7 августа стал 32-летний дончан, который отдыхал на необорудованном пляже в компании друзей в поселке Жирнов в Тацинском районе.
Следователи осмотрели места гибели дончан и назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок собираются принять процессуальные решения.
Следователи напомнили, что основными причинами утопления становится неумение плавать, распитие алкоголя, нарушение правил поведения на воде и купание в необорудованных водоемах.
Жителям напоминают о важности соблюдения правил безопасности: не купаться у обрывистого берега с сильным течением, заболоченных или заросших участках водоемов, не нырять в незнакомых местах и выучить знаки, указывающие на конец участка водоема с проверенным дном.
Ранее в Ростовской области мужчина утонул на глазах у собственного сына.