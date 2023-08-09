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В Ростовской области за один день 7 августа утонули трое дончан

9 августа 2023, 06:33
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за один день 7 августа утонули трое дончан
В Ростовской области 7 августа утонули двое пенсионеров и один молодой мужчина, об этом написали в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Сотрудники следственных органов рассказали, что продолжают получать сообщения о гибели граждан на воде, во всех случаях проводятся процессуальные проверки для выяснения обстоятельств произошедшего.

Так в Азове проводят доследственную проверку из-за гибели 64-летнего мужчины, утонувшего в реке во время отдыха с сыном. Через несколько часов его тело нашли и достали из воды, мужчина погиб от утопления. В Морозовском районе также утонул 70-летний мужчина, которые решил искупаться в реке Быстрой у хутора Костино-Быстрянского.

Последней жертвой утопления 7 августа стал 32-летний дончан, который отдыхал на необорудованном пляже в компании друзей в поселке Жирнов в Тацинском районе.

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Следователи осмотрели места гибели дончан и назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок собираются принять процессуальные решения.

Следователи напомнили, что основными причинами утопления становится неумение плавать, распитие алкоголя, нарушение правил поведения на воде и купание в необорудованных водоемах.

Жителям напоминают о важности соблюдения правил безопасности: не купаться у обрывистого берега с сильным течением, заболоченных или заросших участках водоемов, не нырять в незнакомых местах и выучить знаки, указывающие на конец участка водоема с проверенным дном.

Ранее в Ростовской области мужчина утонул на глазах у собственного сына.

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