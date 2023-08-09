В Ростовской области закупят одно судно «Валдай 45Р» за 177 миллионов рублей

В желаемых параметрах указано, что полное водоизмещение должен быть не более 24 тонн, осадка не менее 1,15 метра, судно должно быть оборудовано для перевозки не более чем 45 пассажиров, при это масса багажа на одного пассажира будет составлять менее 20 килограммов. В качестве экипажа на судне будет находиться два человека, а автономность плавания корабля должна быть не меньше восьми часов. Скорость хода в зависимости от режима эксплуатации составит от 55 до 65 километров в час.