В Ростовской области закупят одно судно «Валдай 45Р» за 177 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В начале августа АО «Судоходная пассажирская компания „ДОН“ опубликовала электронный аукцион для поиска поставщика, который осуществит поставку одного из двух запланированных к покупке пассажирских кораблей на подводных крыльях „Валдай 45Р“. На покупку одного судна выделили 177 миллионов рублей.
Согласно материалам закупки, подрядчик должен осуществить поставку судна «Валдай 45Р» или его эквивалента не старше 2023 года выпуска, судно собираются использовать для дневных перевозок пассажиров по судоходной реке разряда «Р» с морским режимом судоходства. Власти уточняли, что «Валдай» будет ходить по реке Дон без выхода в Таганрогский залив.
В желаемых параметрах указано, что полное водоизмещение должен быть не более 24 тонн, осадка не менее 1,15 метра, судно должно быть оборудовано для перевозки не более чем 45 пассажиров, при это масса багажа на одного пассажира будет составлять менее 20 килограммов. В качестве экипажа на судне будет находиться два человека, а автономность плавания корабля должна быть не меньше восьми часов. Скорость хода в зависимости от режима эксплуатации составит от 55 до 65 километров в час.
Прием заявок от кандидатов на контракт закроют 15 августа, а подрядчика выберут через два дня. Победителю аукциона необходимо доставить судно к 6 декабря.