В Шахтах 40-летний рецидивист отправился в колонию на 3,5 года за очередной грабеж

В марте текущего года житель Шахт взялся за старое — он напал на прохожего сзади на улице Ломоносова, ударил кулаками по голове, а после лицу. Мужчина не смог защититься от нападавшего, и злоумышленник смог забрать у прохожего рюкзак, после чего забрал его телефон стоимостью около 15 тысяч рублей. Награбленное шахтинец потратил на собственные нужды.