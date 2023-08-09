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В Шахтах 40-летний рецидивист отправился в колонию на 3,5 года за очередной грабеж

9 августа 2023, 10:36
Фото: 1MI
В Шахтах 40-летний рецидивист отправился в колонию на 3,5 года за очередной грабеж
В Шахтах 40-летнего Владимира Ж. отправили в колонию на 3,5 года за грабеж с избиением потерпевшего, подробностями поделились местные СМИ.

Telegram-канал «КВУ. Новости Шахт» рассказал о том, что суд вынес приговор местному жителю, который напал на человека ради грабежа. Сообщается, что это не первая судимость Владимира Ж., в общей сложности обвиняемый «отсидел» 8,5 лет за умышленное причинение вреда здоровью и причинение смерти по неосторожности. Шахтинец вышел на свободу в 2021 году.

В марте текущего года житель Шахт взялся за старое — он напал на прохожего сзади на улице Ломоносова, ударил кулаками по голове, а после лицу. Мужчина не смог защититься от нападавшего, и злоумышленник смог забрать у прохожего рюкзак, после чего забрал его телефон стоимостью около 15 тысяч рублей. Награбленное шахтинец потратил на собственные нужды.

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Владимир признал свою вину, суд также учел наличие двух маленьких детей и нагрудного знака «За службу на Кавказе», однако были и отягчающие обстоятельства — шахтинец не успел погасить судимость до последнего грабежа, к тому же, был рецидив преступления. В итоге шахтинца решили отправить в колонию строгого режима на 3,5 года, приговор уже обрел законную силу.

Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области избили шахтера, который приехал на свидание к девушке и едва не лишился телефона и жизни.

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