ВЭД ушел в юани

Акция «Курс на юани» доступна новым клиентам — предпринимателям, которые при открытии расчётного и валютного счетов в китайских юанях в МТС Банке смогут отправлять переводы в континентальный Китай без комиссии в течение трех месяцев. Открыть валютный счет в юанях и совершать по нему операции можно, в том числе, в мобильном приложении или интернет-банке. МТС Банк не взимает комиссию за зачисление юаней на счет и хранение на нем денежных остатков.