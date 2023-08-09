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Published Сегодня, 19:11

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Ветеринар рассказала о продуктах, которые небезопасны для кошек и собак

9 августа 2023, 19:11
Ветеринар Маргарита Наумова в беседе с NEWS.ru назвала продукты, которыми нельзя кормить домашних кошек и собак. В перечень запрещенных для четвероногих питомцев лакомств эксперт включила кости, шоколад, лук и чеснок, молочные продукты, чай и кофе.

Как сообщает NEWS.ru, собеседница издания предостерегает владельцев кошек и собак от кормления питомцев костями. Острые кости могут травмировать глотку, пищевод, желудок, кишечник при попытке их разжевать и проглотить.

Ветеринар также рассказала, что в шоколаде содержится токсичный для животных теобромин, способный спровоцировать такие серьезные побочные явления, как аритмия, судороги, рвота, вплоть до летального исхода.

Лук и чеснок содержат соединения, наносящие вред кроветворной системе животного и вызывающие анемию. Напитки с кофеином — кофе, чай, энергетики — способны вызвать учащенное сердцебиение, повышенную активность, рвоту и прочие недомогания у кошек и собак.

Что касается молочных продуктов, то здесь Наумова предупреждает, что иногда лактоза вызывает у домашних животных проблемы с пищеварением.

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