Ветеринар рассказала о продуктах, которые небезопасны для кошек и собак

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Как сообщает NEWS.ru, собеседница издания предостерегает владельцев кошек и собак от кормления питомцев костями. Острые кости могут травмировать глотку, пищевод, желудок, кишечник при попытке их разжевать и проглотить.
Ветеринар также рассказала, что в шоколаде содержится токсичный для животных теобромин, способный спровоцировать такие серьезные побочные явления, как аритмия, судороги, рвота, вплоть до летального исхода.
Лук и чеснок содержат соединения, наносящие вред кроветворной системе животного и вызывающие анемию. Напитки с кофеином — кофе, чай, энергетики — способны вызвать учащенное сердцебиение, повышенную активность, рвоту и прочие недомогания у кошек и собак.
Что касается молочных продуктов, то здесь Наумова предупреждает, что иногда лактоза вызывает у домашних животных проблемы с пищеварением.