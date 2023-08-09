Ветеринар рассказала о продуктах, которые небезопасны для кошек и собак

Ветеринар Маргарита Наумова в беседе с NEWS.ru назвала продукты, которыми нельзя кормить домашних кошек и собак. В перечень запрещенных для четвероногих питомцев лакомств эксперт включила кости, шоколад, лук и чеснок, молочные продукты, чай и кофе.