Власти города решили не убирать метро из генплана Ростова

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
15 августа состоится очередное заседание городской Думы Ростова. Там, в числе прочего, будут обсуждать изменения в генеральный план города, связанные с транспортной инфраструктурой. Выяснилось, что из документа решили не убирать объекты, связанные с метрополитеном. Его строительство долгие годы остается важным вопросом в Ростове.
Как рассказал глава пресс-службы городской думы Ростова Михаил Добринский, не убирать метро из генплана власти решили по рекомендации министерства транспорта. Чиновники таким образом оставляют возможность для реализации проекта в будущем. Если сейчас убрать из генплана станции метро, то на их месте могут построить жилые дома и другие объекты.
«Сохранение объектов метро в генплане не означает, что оно обязательно будет в Ростове построено. Но такую возможность решено пока что не исключать», — приводит слова Добринского Donnews.
Ранее урбанист раскритиковал планы построить канатную дорогу в Ростове.