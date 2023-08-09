Власти города решили не убирать метро из генплана Ростова

Как рассказал глава пресс-службы городской думы Ростова Михаил Добринский, не убирать метро из генплана власти решили по рекомендации министерства транспорта. Чиновники таким образом оставляют возможность для реализации проекта в будущем. Если сейчас убрать из генплана станции метро, то на их месте могут построить жилые дома и другие объекты.