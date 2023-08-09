rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Изображение материала

Власти города решили не убирать метро из генплана Ростова

9 августа 2023, 12:51
Фото: 1MI
Власти города решили не убирать метро из генплана Ростова
Объекты, связанные с метрополитеном, решили не убирать из генерального плана Ростова, документ должны обсудить на предстоящем заседании городской Думы.

15 августа состоится очередное заседание городской Думы Ростова. Там, в числе прочего, будут обсуждать изменения в генеральный план города, связанные с транспортной инфраструктурой. Выяснилось, что из документа решили не убирать объекты, связанные с метрополитеном. Его строительство долгие годы остается важным вопросом в Ростове.

«Метро Ростову не светит»: урбанист Зайцев высказался об отказе от строительства
Узнать подробнее

Как рассказал глава пресс-службы городской думы Ростова Михаил Добринский, не убирать метро из генплана власти решили по рекомендации министерства транспорта. Чиновники таким образом оставляют возможность для реализации проекта в будущем. Если сейчас убрать из генплана станции метро, то на их месте могут построить жилые дома и другие объекты.

«Сохранение объектов метро в генплане не означает, что оно обязательно будет в Ростове построено. Но такую возможность решено пока что не исключать», — приводит слова Добринского Donnews.

Ранее урбанист раскритиковал планы построить канатную дорогу в Ростове.

Читайте также:
Вице-премьер Хуснуллин «поставил крест» на строительстве метро в Ростове-на-ДонуВице-премьер Марат Хуснуллин отменил строительство обещанного ростовчанам метроЖдем уже 30 лет: в Ростове снова отложили строительство метро
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Метро в Ростове#Гордума#Минтранс Ростовской области#Транспорт в Ростове
Подпишитесь
В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом
Сегодня, 14:59
Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
Сегодня, 15:54
Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова
Сегодня, 15:30
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
Сегодня, 16:00
Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар
Сегодня, 16:27
Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий
Сегодня, 11:35