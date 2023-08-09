Власти Ростова потратят почти миллион рублей на защиту информации о мобилизации

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Администрация Ростова озаботилась защитой информации, связанной с мобилизацией. Власти нашли подрядчика, который окажет услуги по защите данных «на объектах информатизации» мобилизационного органа администрации. На это выделено 910 тысяч рублей.
Указывается, что подрядчик должен дать оценку уже работающей системе защиты данных, проанализировать ее качество, а также провести испытания от утечек по различным электромагнитным каналам. Ко всему прочему в обязанности подрядчика входит установка антивируса.
Выполнить все работы необходимо до 31 октября этого года. Подрядчиком же стало ООО «Касакад».
Напомним, в конце июля хакеры взломали сайт администрации Ростова и опубликовали некоторые внутренние данные. На восстановление доступа к нему у властей ушло несколько дней.