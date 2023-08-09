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Водоканал заставил «Балтику» выплатить 30 млн руб за сбросы в канализацию в Ростове

9 августа 2023, 17:17
Фото: 1MI
Ростовводоканал доказал виновность пивзавода "Балтика" в загрязнении канализации в городе
Ростовводоканал доказал виновность пивзавода «Балтика» в загрязнении канализации в городе, следует из материалов Арбитражного суда.

Арбитражный суд рассмотрел иск ростовского водоканала к пивзаводу «Балтика». Истец требовал с ответчика 30 миллионов рублей за загрязнение канализации Ростове.

Водоканал утверждает, что «Балтика» производила сброс сточных вод в центральную систему водоотведения с превышением нормативных показателей. Коммунальное предприятие потребовало не только оплатить сброс, но и компенсировать негативное воздействие на работу системы водоснабжения.

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Суд полностью удовлетворил требования водоканала.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых громких судах компаний в Ростовской области в июле.

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