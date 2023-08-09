Водоканал заставил «Балтику» выплатить 30 млн руб за сбросы в канализацию в Ростове

Водоканал утверждает, что «Балтика» производила сброс сточных вод в центральную систему водоотведения с превышением нормативных показателей. Коммунальное предприятие потребовало не только оплатить сброс, но и компенсировать негативное воздействие на работу системы водоснабжения.