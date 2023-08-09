Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая

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В Ростове власти опубликовали проект изменений в генплан города. Согласно нему, линия скоростного трамвая протянется по всему Ворошиловскому мосту до левого берега. Для этого мост предстоит реконструировать.
«Мероприятиями по размещению трамвайной сети на существующих искусственных сооружениях предусматривается реконструкция моста через Дон в створе Ворошиловского проспекта», — говорится в документе властей.
Напомним, строительство скоростного трамвая пройдет в Ростове в четыре этапа. Соединять Ворошиловский мост с Северным микрорайоном начнут в 2027 году. Вероятно, тогда и намечена реконструкция моста.
В этом году предстоит построить 6,3 километра одиночного пути. Всего же власти до 2028 года рассчитывают проложить более 119 километров путей.