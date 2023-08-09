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Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая

9 августа 2023, 16:00
Фото: 1MI
Часть Ворошиловского моста реконструируют для линий скоростного трамвая
Часть Ворошиловского моста реконструируют для линии скоростного трамвая, следует из проекта генплана Ростова.

В Ростове власти опубликовали проект изменений в генплан города. Согласно нему, линия скоростного трамвая протянется по всему Ворошиловскому мосту до левого берега. Для этого мост предстоит реконструировать.

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«Мероприятиями по размещению трамвайной сети на существующих искусственных сооружениях предусматривается реконструкция моста через Дон в створе Ворошиловского проспекта», — говорится в документе властей.

Напомним, строительство скоростного трамвая пройдет в Ростове в четыре этапа. Соединять Ворошиловский мост с Северным микрорайоном начнут в 2027 году. Вероятно, тогда и намечена реконструкция моста.

В этом году предстоит построить 6,3 километра одиночного пути. Всего же власти до 2028 года рассчитывают проложить более 119 километров путей.

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