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Впервые хирурги из Ростова провели гинекологическую операцию с помощью инсуфлятора

9 августа 2023, 11:30
Фото: donland.ru
Впервые хирурги из Ростова провели гинекологическую операцию с помощью инсуфлятора
В Ростове врачи КДЦ «Здоровье» провели первую в России гинекологическую операцию с помощью инсуфлятора, об этом рассказала в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что в Ростове хирурги применили инсуфлятор AirSeal во время операции 66-летней пациентки с гинекологической патологией. Инсуфляторы необходимы для поддержания необходимого давления во внутренней полости при лапароскопии.

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Пациентка имеет аденоматозную гиперплазию и морбидное ожирение с ИМТ 44,6, ее вес составляет 135 килограммов, для лечения пенсионерки врачи решили провести лапароскопию с помощью инсуфлятова и удалить матку с обоими придатками.

Благодаря использованию оборудования, удалось минимизировать возможные травмы, и пациента смогла встать с кровати уже в день операции. На следующий день женщину уже могли навестить родные.

Ранее в Ростове женщине спасли руку, отсеченную гильотиной.

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