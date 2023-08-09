Впервые хирурги из Ростова провели гинекологическую операцию с помощью инсуфлятора

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Власти рассказали, что в Ростове хирурги применили инсуфлятор AirSeal во время операции 66-летней пациентки с гинекологической патологией. Инсуфляторы необходимы для поддержания необходимого давления во внутренней полости при лапароскопии.
Пациентка имеет аденоматозную гиперплазию и морбидное ожирение с ИМТ 44,6, ее вес составляет 135 килограммов, для лечения пенсионерки врачи решили провести лапароскопию с помощью инсуфлятова и удалить матку с обоими придатками.
Благодаря использованию оборудования, удалось минимизировать возможные травмы, и пациента смогла встать с кровати уже в день операции. На следующий день женщину уже могли навестить родные.
Ранее в Ростове женщине спасли руку, отсеченную гильотиной.