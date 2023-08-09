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Вредоносные бактерии обнаружены в российском фарше

9 августа 2023, 09:11
В фарше российского производства найдены вредоносные бактерии, включая кишечную палочку. Результаты исследования, проведенного Роскачеством, показали, что только 2 торговые марки фарша соответствуют требованиям экспертов.

В ходе исследования было изучено 18 торговых марок фарша, которые были привезены из разных регионов России. Продукты были проверены на 86 параметров. Причиной проведения данного исследования стали системные проблемы в данной категории товаров и сообщения о недовольстве потребителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты выявили наличие кишечной палочки и свежести сомнительного фарша. Только две марки — «Петелинка» и «Мясницкий ряд» — получили знак качества.

Оказалось, что 11 из 18 торговых марок не соответствуют микробиологическим нормам. Среди них были такие популярные бренды, как «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Мясновъ». Нарушения в количестве микроорганизмов были обнаружены у таких марок, как «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо». В этих продуктах была обнаружена кишечная палочка.

Фарш от «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бойлер» содержит патогенные микроорганизмы. В «Троекурово» и «Перекресток» были найдены листерии.

Кроме того, фарш от «Мираторг» содержит клетчатку, которая не указана на упаковке и не соответствует стандартам качества. Также клетчатка была обнаружена в продуктах еще 3 торговых марок, но производители о ней сообщили.

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