Вредоносные бактерии обнаружены в российском фарше

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:14
В ходе исследования было изучено 18 торговых марок фарша, которые были привезены из разных регионов России. Продукты были проверены на 86 параметров. Причиной проведения данного исследования стали системные проблемы в данной категории товаров и сообщения о недовольстве потребителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Специалисты выявили наличие кишечной палочки и свежести сомнительного фарша. Только две марки — «Петелинка» и «Мясницкий ряд» — получили знак качества.
Оказалось, что 11 из 18 торговых марок не соответствуют микробиологическим нормам. Среди них были такие популярные бренды, как «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Мясновъ». Нарушения в количестве микроорганизмов были обнаружены у таких марок, как «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо». В этих продуктах была обнаружена кишечная палочка.
Фарш от «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бойлер» содержит патогенные микроорганизмы. В «Троекурово» и «Перекресток» были найдены листерии.
Кроме того, фарш от «Мираторг» содержит клетчатку, которая не указана на упаковке и не соответствует стандартам качества. Также клетчатка была обнаружена в продуктах еще 3 торговых марок, но производители о ней сообщили.