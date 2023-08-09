Вредоносные бактерии обнаружены в российском фарше

Оказалось, что 11 из 18 торговых марок не соответствуют микробиологическим нормам. Среди них были такие популярные бренды, как «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Мясновъ». Нарушения в количестве микроорганизмов были обнаружены у таких марок, как «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо». В этих продуктах была обнаружена кишечная палочка.