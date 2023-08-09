Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан

Ростовский юрист Антон Габович рассказал корреспонденту RostovGazeta, откуда пошли фейки и домыслы о появлении платной скорой помощи с 1 сентября 2023 года, и почему платная скорая помощь в государственных и муниципальных медучреждениях априори не может быть.

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