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Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан

9 августа 2023, 15:54
Фото: 1MI
Юрист Габович разъяснил, останется ли скорая помощь бесплатной для ростовчан
Ростовский юрист Антон Габович рассказал корреспонденту RostovGazeta, откуда пошли фейки и домыслы о появлении платной скорой помощи с 1 сентября 2023 года, и почему платная скорая помощь в государственных и муниципальных медучреждениях априори не может быть.

Ростовчан взбудоражила странная информация в Сети. Речь в ней шла о том, что с 1 сентября 2023 года скорая помощь якобы становится платной медицинской услугой.

В разъяснениях к сообщению говорилось, что, согласно постановлению правительства, неотложную медицинскую помощь исключили из списка запретов на платные медицинские услуги. Был сделан вывод, что теперь за нее якобы смогут взимать деньги.

Позже Минздрав России официально опроверг эту информацию. Заверив, что вся медицинская помощь, в том числе и экстренная, останется бесплатной для людей.

Однако сомнения у ростовчан остались.

«Никаких сомнений быть не должно. У нас есть федеральный закон об основах охраны здоровья граждан России. По статусу, по иерархии, этот закон выше, чем постановление правительства», — отмечает Антон Габович.

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По словам юриста, в законе четко обозначено, что скорая медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастном случае, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Из этого следует, что государственными и муниципальными медицинскими организациями скорая помощь предоставляется бесплатно.

«Следовательно, ни о каких платных вариантах речь идти не может», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему автомобилю скорой помощи не дали проехать в центр Ростова.

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