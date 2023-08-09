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Житель в Ростовской области 20 лет хранил дома две коробки пороха и гранату

9 августа 2023, 11:41
Фото: dis360/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Житель в Ростовской области 20 лет хранил дома две коробки пороха и гранату
В Ростовской области полицейские изъяли у жителя Семикаракорского района порох и гранату, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

В начале 2000-х годов мужчина обнаружил две коробки с похором и гранату, из которых хотел сделать патроны для охоты. Для этого он планировал получить лицензию, но за 20 лет так и не собрался.

Обнаружить находки полиции удалось только сейчас, когда проводился рейд по поиску оружия.

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«Все найденное отправили криминалистам, которые установили, что граната работать не могла и ее засчитали как учебную. А вот в банках оказался настоящий порох», — сказано в сообщении.

Теперь владельцу может грозить уголовная ответственность. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове стали массово сдавать гранатометы, а в Краснодаре автоматы и пулеметы.

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