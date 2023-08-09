Житель в Ростовской области 20 лет хранил дома две коробки пороха и гранату

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В начале 2000-х годов мужчина обнаружил две коробки с похором и гранату, из которых хотел сделать патроны для охоты. Для этого он планировал получить лицензию, но за 20 лет так и не собрался.
Обнаружить находки полиции удалось только сейчас, когда проводился рейд по поиску оружия.
«Все найденное отправили криминалистам, которые установили, что граната работать не могла и ее засчитали как учебную. А вот в банках оказался настоящий порох», — сказано в сообщении.
Теперь владельцу может грозить уголовная ответственность. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове стали массово сдавать гранатометы, а в Краснодаре автоматы и пулеметы.