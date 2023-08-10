Активисты прошли по улицам Ростова мусорным демаршем

Posted 10 августа, 10:10
Published 10 августа, 10:10
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
В середине дня в одном из дворов на проспекте Нагибина закипела работа.
Представители регионального отделения партии распредели инвентарь и
обязанности. Буквально через несколько минут они пошли по ближайшим
дворам в поисках свалочных очагов.
Основными инструментами стали лопаты, пакеты для мусора и тачки. После
последних приготовлений вереница активистов выдвинулась из двора и
направилась по улице Герасименко. По пути к ним присоединились прохожие.
Первый мусорный очаг был обнаружен буквально через сто метров на детской
площадке. Около лавочек стояло несколько пакетов, переполненных мусором, а
остальной мусор просто валялся рядом на земле.
Представитель партии ЛДПР Сергей Маслаков отметил, что проблема
несвоевременного вывоза мусора с придомовых для Ростова-на-Дону острая.
Бросив в тачку очередной мешок с мусором, он пояснил, что с провалом
мусорной реформы на Дону многие городские дворы превратились в настоящие
свалки.
— Проблема мусора в Ростове актуальна не только в Ворошиловском районе,
но и по всему городу. Вывоз мусора осуществляется организацией «Чистый
город», но вывозят только мусор из контейнеров, а тот мусор, который
свален рядом так и остаётся во дворах. Этот вопрос требует комплексного
подхода, который касается не только работы регионального оператора, но и
установки контейнеров для крупногабаритного мусора, раздельного сбора и
своевременного вывоза ТБО, — говорит Сергей Маслаков.
Его слова сразу же нашли подтверждение в соседнем дворе. По адресу
Герасименко 12, посреди кирпичных пятиэтажек, раскинулась настоящая
городская помойка. Здесь около контейнеров валяются оконные блоки, двери,
старая одежда, рюкзаки и даже телевизор.
Увидев работу активистов, из подъездов вышли жители. Они интересовались
происходящим и делились своими проблемами.
Как отметил один из жильцов, проблема утилизации крупногабаритного мусора
в городе ощутима.
— Я видел, как машина приехала и сгрузила нам во дворе этот мусор. Этих
людей необходимо найти и привлечь к ответственности. Внимание нужно
было привлекать к этой проблеме ещё три года назад. Смотрите, снова какая-
то машина что-то сгрузила и отъезжает, — с этими словами пенсионер
показал рукой на отъезжающий от мусорных контейнеров автомобиль.
Картину дополнил и рассказ жительницы соседнего дома.
— Вы посмотрите, что творится! К нам во двор регулярно приезжают какие-
то машины. Выкидывают пустые ящики. Также несут мусор с овощных лавок,
которые на Ларина. Я пыталась с ними поговорить на эту тему, но они мне
отвечают — а какое моё дело. Видите, для одних это бизнес, а для нас жизнь на
городской свалке, — делится женщина.
Работы было много, через какое то время все тачки просто ломились от мусора.
Демарш ЛДПР продолжился на улицах Ларина, Ленина и проспекте Нагибина.
У дома 27 на проспекте Нагибина была конечная остановка. Партийцы оставили у входа в офис «Чистый город» свой инвентарь и, зайдя в офис, подали коллективное обращение.
Участник акции Сергей Демидов отметил, вопрос с вывозом мусора стоит
ребром не первый день и его необходимо решать.
— Подобная ситуация наблюдается по всей области. И это связано не только
с работой компании «Чистый город», но и компании «Экотранс», которая
обслуживает Таганрог и его близлежащие районы. Когда подняли тарифы,
этот вопрос стал ещё более актуален. Вместо того, чтобы качество работы
мусорных операторов стало лучше, мы получили все наоборот. И это нужно
решать на законодательном уровне и помогать жителям при обращениях с
подобными проблемами, — сказал Сергей Демидов.
В целом, мусорный демарш по улицам Ростова оказался довольно мирным. И
даже тачки полные мусора, которые были припаркованы около офиса
регионального оператора, в итоге аккуратно транспортировали к мусорным
бакам.