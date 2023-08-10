Активисты прошли по улицам Ростова мусорным демаршем

— Подобная ситуация наблюдается по всей области. И это связано не только

с работой компании «Чистый город», но и компании «Экотранс», которая

обслуживает Таганрог и его близлежащие районы. Когда подняли тарифы,

этот вопрос стал ещё более актуален. Вместо того, чтобы качество работы

мусорных операторов стало лучше, мы получили все наоборот. И это нужно

решать на законодательном уровне и помогать жителям при обращениях с

подобными проблемами, — сказал Сергей Демидов.