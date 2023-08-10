Арест счетов и имущества: какие последствия ожидают Елену Блиновскую

«Если размер ареста составит сумму ее долга, то существует риск того, что Блиновская может остаться без имущества и средств к жизни. Однако нельзя лишить ее жилья, если это единственное место проживания в ее собственности», — отметила специалист в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».