Арест счетов и имущества: какие последствия ожидают Елену Блиновскую

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Были заморожены 13 банковских счетов в разных банках, а также под арест попали роскошные иномарки, принадлежащие блогерше, и мотоцикл Harley Davidson.
Российская юристка Алла Георгиева подчеркнула, что для самой Елены Блиновской эти действия могут повлечь за собой серьезные последствия.
«Если размер ареста составит сумму ее долга, то существует риск того, что Блиновская может остаться без имущества и средств к жизни. Однако нельзя лишить ее жилья, если это единственное место проживания в ее собственности», — отметила специалист в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Относительно арестованных транспортных средств блогера, Георгиева подчеркнула, что они будут проданы. Орган по управлению государственным имуществом (Росимущество) проведет аукцион для реализации автомобилей в счет погашения долга. Вероятно, они будут проданы по цене ниже рыночной.
«В случае наличия задолженности в рамках исполнительных производств и налоговых проверок, арест применяется ко всем имеющимся счетам у должника. Если в будущем обнаружатся другие счета у блогера, они также подвергнутся аресту. Если сумма неоплаченных налогов превысит денежные средства на счетах и стоимость реализованного имущества, Блиновская останется должником», — разъяснила юристка.
Тем не менее, Георгиева добавила, что взыскание долга и реализация имущества могут рассматриваться как смягчающие обстоятельства в деле, но это не освободит блогера от уголовной ответственности.