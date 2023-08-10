Буцаев: РЭО и Ecoplatform установят 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:19
Данное учебное заведение станет первым участником программы по бесплатной установке фандоматов в вузах по России от «Зеленой лиги» РЭО.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, первые пять фандоматов решено установить в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть из таких фандоматов появится в вузах и колледжах по всей стране. Об этом пишет gorod55.ru.
«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. Инициативные студенты могут проявить себя и получить раннюю профориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами, узнать о формировании экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Бесплатная установка фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях стала возможной благодаря этой программе», — сообщил Буцаев.
Как отмечается, в данные фандоматы студенты и сотрудники вузов, а также колледжей по всей стране смогут сдавать различные виды вторичного сырья — пластиковую и алюминиевую тару. При этом можно будет получить бонусы в приложении. Полученные таким образом баллы обмениваются на скидки и специальные предложения от множества партнеров — магазинов, ресторанов, диджитал-сервисов.
«Присутствие наших фандоматов в вузах — возможность донести до молодежи важность сохранения экологии и переработки вторсырья. Студенты — будущее страны, поэтому установка фандоматов в университетах — это наш вклад в экологичное и чистое будущее», — отметил генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков.
Компания Ecoplatform планирует бесплатно устанавливать фандоматы на территории учебных заведений по всей России в рамках реализации программы «Зеленый кампус».
Отметим, что основной задачей РЭО является построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В ее рамках к 2030 году необходимо довести уровень сортировки всего объема ТКО до 100% и снизить на 50% ТКО, которые направляются на захоронение на полигоны. Таких показателей невозможно добиться без построения экономики замкнутого цикла.