Буцаев: РЭО и Ecoplatform установят 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге

«В 2023 году при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ мы запустили программу развития студенческих экологических объединений „Зеленая лига“. Инициативные студенты могут проявить себя и получить раннюю профориентацию в сфере экологии, в том числе в отрасли по обращению с отходами, узнать о формировании экономики замкнутого цикла на наглядных примерах. Бесплатная установка фандоматов в высших и среднеспециальных учебных заведениях стала возможной благодаря этой программе», — сообщил Буцаев.