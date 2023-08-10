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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Часть жителей в Ростове-на-Дону остается без электричества из-за страшной жары

Часть жителей в Ростове-на-Дону остается без электричества из-за страшной жары

10 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
Часть жителей в Ростове-на-Дону остается без электричества из-за страшной жары
В Ростове-на-Дону у жителей садового товарищества «Изумруд» появились проблемы с электричеством из-за жары, сообщили в городской администрации.

В воскресенье произошло аварийное отключение электроэнергии в СНТ «Изумруд», так как был превышен пик потребляемой нагрузки на трансформаторную подстанцию .

Для решения проблемы заменили оборудование и электричество появилось, но после повышения нагрузки и выхода из строя предохранителя, оно снова пропало.

В Ростове жители СНТ остались без электричества из-за экстремальной жары
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Для устранения проблемы будет установлен дополнительный трансформатор. На время работ в СНТ «Изумруд» будут проводиться плановые отключения электроэнергии на улицах.

Ранее из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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