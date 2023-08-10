Часть жителей в Ростове-на-Дону остается без электричества из-за страшной жары

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В воскресенье произошло аварийное отключение электроэнергии в СНТ «Изумруд», так как был превышен пик потребляемой нагрузки на трансформаторную подстанцию .
Для решения проблемы заменили оборудование и электричество появилось, но после повышения нагрузки и выхода из строя предохранителя, оно снова пропало.
Для устранения проблемы будет установлен дополнительный трансформатор. На время работ в СНТ «Изумруд» будут проводиться плановые отключения электроэнергии на улицах.
Ранее из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.