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Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО

Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО

10 августа 2023, 15:16
Фото: pxhere.com
Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО
В Ростовской области инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя, который вез арбузы и картофель в зону СВО, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Канал «Степная новь» опубликовал видео водителя японского военного пикапа, который должен был доставить в зону СВО гуманитарную помощь — арбузы и картофель. По словам автомобилиста, его остановили в Кировской инспектор Зерноградского поста ГАИ, они выписали мужчине штраф за тонировку на стекле.

«Я объяснил, что машина — не моя, машина военная, на нее есть пропуск, наклеена пленка не для красоты, а чтобы спасти военных от осколочных ранений», — рассказал водитель, добавив, что пикап используется на передовой и для разведки.

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Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО
Видео: stepnaya.now/rutube

Водителя возмутило, что полицейские проигнорировали его объяснения, и заявил, что сотрудники ГАИ поддерживают не российских военнослужащих, а сторону противника.

Информация об этом не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Дополнение: в полиции подтвердили факт произошедшего, добавив, что на опубликованном видео «Mazda ВТ 50» сняли уже после удаления тонировочной пленки с лобового и передних пассажирских стекл. Кроме того, из-за жалобы водителя собираются провести проверку.

Ранее в Ростове сотрудников ДПС обвинили в вымогательстве взяток.

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