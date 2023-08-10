Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Канал «Степная новь» опубликовал видео водителя японского военного пикапа, который должен был доставить в зону СВО гуманитарную помощь — арбузы и картофель. По словам автомобилиста, его остановили в Кировской инспектор Зерноградского поста ГАИ, они выписали мужчине штраф за тонировку на стекле.
«Я объяснил, что машина — не моя, машина военная, на нее есть пропуск, наклеена пленка не для красоты, а чтобы спасти военных от осколочных ранений», — рассказал водитель, добавив, что пикап используется на передовой и для разведки.
Водителя возмутило, что полицейские проигнорировали его объяснения, и заявил, что сотрудники ГАИ поддерживают не российских военнослужащих, а сторону противника.
Информация об этом не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Дополнение: в полиции подтвердили факт произошедшего, добавив, что на опубликованном видео «Mazda ВТ 50» сняли уже после удаления тонировочной пленки с лобового и передних пассажирских стекл. Кроме того, из-за жалобы водителя собираются провести проверку.
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