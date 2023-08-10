«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Жители Александровки сообщили о мощном порыве трубы на пересечении улиц Каяльской и Путевой. Из-за аварии огромный поток воды хлынул по улицам, затопив дороги, дворы и даже дома.
«Машины смыло, дворы смыло, вода с камнями стоит выше окон. Кто за это будет отвечать», — пишут местные жители. На видео с места событий видно, что улица буквально превратилась в горную реку. «Грязи нанесло. Железной дороги нет больше. Сантиметров на 30, наверно, поднялся уровень», — говорят ростовчане.
В водоканале заявили, что уже занимаются решением проблемы. Там подтвердили порыв на магистральном водоводе на улице Каяльской. Его диаметр составляет 1200 миллиметров. Он транспортирует донскую воду из реки на Александровские очистные сооружения. Сейчас на месте аварии работают специалисты.
«В настоящее время используется резервная схема, и нештатная ситуация не влияет на водоснабжение города. Вода подаётся на очистные сооружения и в городскую сеть без перебоев», — заключили в водоканале.
Утром коммунальная организация сообщала, что из-за грозы произошла «просадка электроэнергии», поэтому перестали работать водопроводные насосные станции. Перебои с водой могут наблюдаться в том числе в Александровке и на Сельмаше.