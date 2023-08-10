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Published Сегодня, 07:34

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Updated Сегодня, 07:36

«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа

«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа

10 августа 2023, 07:34
Фото: 1MI
«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа

Дворы и дома в Александровке в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа

В Ростове из-за порыва трубы затоплены оказались десятки частных домов в Александровке, фото и видео с последствиями инцидента делятся в соцсетях местные жители.

Жители Александровки сообщили о мощном порыве трубы на пересечении улиц Каяльской и Путевой. Из-за аварии огромный поток воды хлынул по улицам, затопив дороги, дворы и даже дома.

«Машины смыло, дворы смыло, вода с камнями стоит выше окон. Кто за это будет отвечать», — пишут местные жители. На видео с места событий видно, что улица буквально превратилась в горную реку. «Грязи нанесло. Железной дороги нет больше. Сантиметров на 30, наверно, поднялся уровень», — говорят ростовчане.

Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа
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«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после прорыва трубы 10 августа
Видео: vk.com/aleksandrovka.public

В водоканале заявили, что уже занимаются решением проблемы. Там подтвердили порыв на магистральном водоводе на улице Каяльской. Его диаметр составляет 1200 миллиметров. Он транспортирует донскую воду из реки на Александровские очистные сооружения. Сейчас на месте аварии работают специалисты.

«В настоящее время используется резервная схема, и нештатная ситуация не влияет на водоснабжение города. Вода подаётся на очистные сооружения и в городскую сеть без перебоев», — заключили в водоканале.

Утром коммунальная организация сообщала, что из-за грозы произошла «просадка электроэнергии», поэтому перестали работать водопроводные насосные станции. Перебои с водой могут наблюдаться в том числе в Александровке и на Сельмаше.

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