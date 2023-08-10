«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа

В водоканале заявили, что уже занимаются решением проблемы. Там подтвердили порыв на магистральном водоводе на улице Каяльской. Его диаметр составляет 1200 миллиметров. Он транспортирует донскую воду из реки на Александровские очистные сооружения. Сейчас на месте аварии работают специалисты.



«В настоящее время используется резервная схема, и нештатная ситуация не влияет на водоснабжение города. Вода подаётся на очистные сооружения и в городскую сеть без перебоев», — заключили в водоканале.