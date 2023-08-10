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Эколог рассказал, почему саранча атаковала Краснодарский край

Эколог Зобнин рассказал, почему саранча атаковала Краснодарский край

10 августа 2023, 11:37
Фото: pxhere.com
Эколог рассказал, почему саранча атаковала Краснодарский край
На днях нашествие саранчи зафиксировали в Приморско-Ахтарском и Славянском районах. Вредители заполонили собой более 1,5 тыс. га земли. На борьбу с насекомыми уже выделили 15 миллионов рублей, однако уничтожить лишь один вид не так уж и просто. Эколог объяснил, как правильно бороться с вредителями.

По словам специалиста Александра Зобнина, в плавнях бороться с саранчой намного сложнее, чем в полях, так как можно нанести вред и другим обитателям водоёмов, которых там большое количество.

«Здесь работает закон компенсации: где-то убывает, где-то прибывает. Насекомые улетели оттуда, где им было некомфортно. Если саранча летит по этому маршруту, значит, она понимает, что здесь есть все факторы для благоприятного поддержания численности своего вида. Травить саранчу нужно ответственно, под наблюдением, во избежание уничтожения и полезных видов живности. Это не такой уж и быстрый процесс, как может показаться», — заключил эколог.

Кроме того, саранча атаковала и сам Краснодар. Местные жители обратили внимание на насекомых довольно внушительных размеров, за которыми необходимо наблюдать, чтобы избежать новое нашествие саранчовый. Мониторингом крупных особей занимается Россельхозцентр.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как Украину обвинили в применении саранчи для уничтожения посевов в Ростовской области

#София Дибияева#Нашествие насекомых в Ростовской области#Экология Краснодарского края#Краснодарский край#Краснодар
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