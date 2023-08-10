Эколог Зобнин рассказал, почему саранча атаковала Краснодарский край

«Здесь работает закон компенсации: где-то убывает, где-то прибывает. Насекомые улетели оттуда, где им было некомфортно. Если саранча летит по этому маршруту, значит, она понимает, что здесь есть все факторы для благоприятного поддержания численности своего вида. Травить саранчу нужно ответственно, под наблюдением, во избежание уничтожения и полезных видов живности. Это не такой уж и быстрый процесс, как может показаться», — заключил эколог.