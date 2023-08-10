Эксперты предупреждают о возможном ажиотаже на чай, кофе и конфеты

«Сейчас начинается самый напряженный период. И мы, даже не осознавая этого, часто являемся причиной роста цен. Пустые полки еще больше стимулируют спрос на дефицитные товары, и за ними обычно следует повышение цен, которое уже не ограничится ожидаемыми 6-9%», — объяснила экономист.