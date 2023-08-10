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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Эксперты предупреждают о возможном ажиотаже на чай, кофе и конфеты

10 августа 2023, 07:24
Согласно оценкам экспертов, цены на чай, кофе и сладости увеличатся на 6-9% с начала сентября 2023 года.

Профессор Наталья Проданова из РЭУ имени Г. В. Плеханова отмечает, что многие люди в такой ситуации задумываются о запасах вкусняшек. Однако паника может только ухудшить ситуацию.

«Сейчас начинается самый напряженный период. И мы, даже не осознавая этого, часто являемся причиной роста цен. Пустые полки еще больше стимулируют спрос на дефицитные товары, и за ними обычно следует повышение цен, которое уже не ограничится ожидаемыми 6-9%», — объяснила экономист.

В целом, подчеркнула Проданова, с 1 сентября подорожают большинство товаров и услуг, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Я думаю, что на фоне общего изменения цен на другие продукты, повышение стоимости чая, кофе и сладостей можно просто не заметить. Кроме того, каждый товар имеет свой срок годности, поэтому невозможно точно запастись на многие годы вперед», — подытожила эксперт.

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