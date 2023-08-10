Госдума разрабатывает план спасения деревень Подмосковья от исчезновения

Колунов напомнил, что программа «Сельская ипотека» предоставляет возможность получить ипотечный кредит с минимальной процентной ставкой от 0,1% до 3% для строительства или приобретения жилого дома в сельской местности. Ее целью является остановка упадка поселков и деревень в России, а также создание комфортных условий для проживания на отдаленных территориях.