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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:44

Госдума разрабатывает план спасения деревень Подмосковья от исчезновения

10 августа 2023, 10:43
Депутат Сергей Колунов, представляющий фракцию «Единая Россия» в Государственной Думе, высказал идею расширения действия программы «Сельская ипотека» на агломерации Московской области.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он поделился своим предложением.

Колунов напомнил, что программа «Сельская ипотека» предоставляет возможность получить ипотечный кредит с минимальной процентной ставкой от 0,1% до 3% для строительства или приобретения жилого дома в сельской местности. Ее целью является остановка упадка поселков и деревень в России, а также создание комфортных условий для проживания на отдаленных территориях.

Однако сейчас существует ограничение — льготные ипотечные условия действуют во всех сельских районах России, исключая Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Депутат отметил, что жители ряда регионов, таких как Волоколамск, Лотошино, Шаховская, обращаются к нему с просьбой распространить льготную ипотеку и на их местности.

Сергей Колунов считает, что расширение программы «Сельская ипотека» на агломерации Подмосковья, такие как Луховицы, Волоколамск, Шатура и другие, способствовало бы развитию сельских районов и поддержке жителей на удаленных территориях, а также помогло бы предотвратить массовый отток населения к Москве.

«Мы готовим письмо с этим предложением в Министерство сельского хозяйства России и надеемся на поддержку и обсуждение», — заключил депутат.

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