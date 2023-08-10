Гости «Яхонты» сообщили о кошмарных условиях проживания после инцидента с отравлением

«Мы пытались дозвониться на ресепшн, и менеджер связался со мной. Контактировать с администрацией было не просто. Мы рассказали о всем происходящем, и нам признались, что номера действительно старые и давно уже должны были запретить бронирование на них. Это не просто недоразумение», — подчеркнула Александра.