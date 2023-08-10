Гости «Яхонты» сообщили о кошмарных условиях проживания после инцидента с отравлением

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Одна из гостей, Александра Е. (имя изменено), поделилась подробностями о страшных условиях проживания, которые она и ее родственники обнаружили в этом отеле, известном своим позиционированием как одного из лучших в Подмосковье.
Александра рассказала, что еще в марте они забронировали номер Deluxe-класса на двоих на 15 дней за 152 145 рублей. Однако то, что они обнаружили по приезде, оказалось далеко от ожидаемого комфорта.
«Условия в номере просто ужасные: оторванные обои, мигающие лампочки, неработающий санузел, плесень повсюду, а воздух даже дышать невозможно. Полотенца и постельное белье были дырявыми. И все это произошло на фоне случившегося отравления», — рассказала Александра интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, гостья отеля подчеркнула, что общие зоны отеля также оставляют желать лучшего: металлические конструкции везде покрыты ржавчиной, а бассейн полностью покрыт плесенью.
Постояльцы приняли решение сменить номер, но и в новом номере условия оказались недостойными. Они обратились к администрации, чтобы решить эту ситуацию.
«Мы пытались дозвониться на ресепшн, и менеджер связался со мной. Контактировать с администрацией было не просто. Мы рассказали о всем происходящем, и нам признались, что номера действительно старые и давно уже должны были запретить бронирование на них. Это не просто недоразумение», — подчеркнула Александра.
Администрация отеля предложила им сменить номер на стандартный, где плесени не было, но зато кондиционер не работал. Они также обещали предоставить вентилятор. Однако постояльцы требовали вернуть деньги за проживание, считая, что условия оказались далеко от заявленных.