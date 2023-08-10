Грачева рассказала о доступности протезов, аналогичных тем, что получил Костомаров

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Эти протезы даже позволяют ему бегать и прыгать, и он продолжает бороться несмотря на все трудности.
Телеведущая Маргарита Грачева, также столкнувшаяся с потерей кистей рук из-за бывшего супруга, выразила свою радость за Костомарова и выразила ему поддержку.
В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Грачева подчеркнула, что скорость получения протеза имеет огромное значение. Она выразила надежду, что люди, которые нуждаются в протезах, смогут быстро получить их, чтобы вернуться к обычной жизни или, по крайней мере, к занятиям, которые им нравятся.
Психолог Виктория Шигалович также выразила свою поддержку в этом вопросе. Она подчеркнула, что протезы играют важную роль с психологической точки зрения, помогая людям чувствовать себя полноценными и восстанавливать свою самооценку после тяжелых переживаний.
Маргарита Грачева также заметила, что протезы, подобные тем, которые использует Костомаров, доступны не только для знаменитостей, но и для обычных россиян. Она отметила, что вопрос заключается в том, как быстро можно получить нужный протез. Она поделилась своим опытом ожидания нового протеза и подчеркнула, что это может занять продолжительное время, и люди, фактически, остаются без необходимых средств для жизни.
Однако Грачева подчеркнула, что для тех, у кого в индивидуальной программе реабилитации указана необходимость в протезе, есть возможность получить его от государства.