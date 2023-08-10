Грачева рассказала о доступности протезов, аналогичных тем, что получил Костомаров

Маргарита Грачева также заметила, что протезы, подобные тем, которые использует Костомаров, доступны не только для знаменитостей, но и для обычных россиян. Она отметила, что вопрос заключается в том, как быстро можно получить нужный протез. Она поделилась своим опытом ожидания нового протеза и подчеркнула, что это может занять продолжительное время, и люди, фактически, остаются без необходимых средств для жизни.