Град размером с горох начался в Ростове-на-Дону после тропического ливня

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Очень жаркая погода вечером 9 августа сменилась небольшим похолоданием, после чего начались осадки. Вначале прошел сильный дождь, а теперь город накрыло градом размером с горох.
Люди, которые собираются на работу, перебежками добираются до остановок. Некоторые посмотрели прогноз погоды и взяли с собой зонты, которые их теперь выручают.
Между тем, по информации городской администрации, из-за повышения уровня воды после дождей пришлось ограничить движение автомобилей на улице Малиновского. Это касается пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии.
Ранее в Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа.