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Град размером с горох начался в Ростове-на-Дону после тропического ливня

Град размером с горох начался в Ростове-на-Дону после тропического ливня

10 августа 2023, 04:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 10 августа, прошел тропический ливень, который сменился градом, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Очень жаркая погода вечером 9 августа сменилась небольшим похолоданием, после чего начались осадки. Вначале прошел сильный дождь, а теперь город накрыло градом размером с горох.

Люди, которые собираются на работу, перебежками добираются до остановок. Некоторые посмотрели прогноз погоды и взяли с собой зонты, которые их теперь выручают.

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Между тем, по информации городской администрации, из-за повышения уровня воды после дождей пришлось ограничить движение автомобилей на улице Малиновского. Это касается пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии.

Ранее в Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа.

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