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Updated Сегодня, 10:13

Игрок ФК «Ростов» Норманн покинул Россию из-за беспилотников

Игрок ФК «Ростов» Норманн экстренно покинул Россию из-за беспилотников

10 августа 2023, 08:37
Фото: ФК "Ростов"
Игрок ФК «Ростов» Норманн покинул Россию из-за беспилотников
Футболист Матиас Норманн испугался атаковавших Москву дронов и расторг контракт с ФК «Ростов», сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал со ссылкой на слова гендиректора московского «Динамо» Павла Пивоварова пишет, что спортсмена якобы напугали беспилотники, которые прилетели в комплекс «Москва-сити». Говорится, что из-за этого он покинул Россию.

«В „Динамо“ Норманн играл на правах аренды последний год. Теперь клубы готовятся к судам», — сказано в сообщении.

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Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

В комментариях мнения разделились, одни говорили, что поступать так не стоило. Другие не видели ничего плохого в том, что он покинул страну.

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