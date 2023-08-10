Игрок ФК «Ростов» Норманн экстренно покинул Россию из-за беспилотников

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Канал со ссылкой на слова гендиректора московского «Динамо» Павла Пивоварова пишет, что спортсмена якобы напугали беспилотники, которые прилетели в комплекс «Москва-сити». Говорится, что из-за этого он покинул Россию.
«В „Динамо“ Норманн играл на правах аренды последний год. Теперь клубы готовятся к судам», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
В комментариях мнения разделились, одни говорили, что поступать так не стоило. Другие не видели ничего плохого в том, что он покинул страну.
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