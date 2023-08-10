Как получить поддержку от государства для малоимущих семей в 2023 году

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Чтобы быть признанным малоимущим юридически, ваш доход должен быть ниже прожиточного минимума в вашем регионе. В Москве прожиточный минимум для работоспособных граждан составляет 24 801 рубль, а для детей — 18 770 рублей. Это актуальная цифра на 2023 год, пишет Pravda.Ru.
Как рассчитывается этот показатель? Все доходы вашей семьи за последние три месяца суммируются, делятся на три и на количество членов семьи. Итоговая сумма не должна превышать прожиточный минимум для вашей семьи. Семьи, у которых средний доход на человека ниже прожиточного минимума, имеют право на государственную социальную помощь. Малоимущие семьи могут получать единовременные и ежемесячные выплаты, а также помощь в виде продуктов питания, лекарств, одежды, компенсацию за оплату ЖКУ и другие льготы.
Размер помощи от государства может различаться в разных регионах. Для оформления льготы необходимо обратиться в центр социальной защиты населения по месту проживания или в МФЦ. Также можно подать заявление через портал «Госуслуги».
Для оформления льготы потребуются следующие документы: документы, подтверждающие личность членов семьи, справка из паспортного стола о составе семьи, справка о доходах 2-НДФЛ и трудовые книжки.
Важно знать, что данную социальную помощь получают не все семьи с таким статусом, а только те, которые не могут по уважительным причинам заработать больше денег. Просто безработные люди, не желающие работать, не имеют права на эту помощь. Если вы не можете найти работу с достойной зарплатой, то вам придется зарегистрироваться в службе занятости.