Как получить поддержку от государства для малоимущих семей в 2023 году

Важно знать, что данную социальную помощь получают не все семьи с таким статусом, а только те, которые не могут по уважительным причинам заработать больше денег. Просто безработные люди, не желающие работать, не имеют права на эту помощь. Если вы не можете найти работу с достойной зарплатой, то вам придется зарегистрироваться в службе занятости.