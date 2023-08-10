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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

Лесные пожары на гавайском острове Мауи уничтожили исторический город Лахайна

10 августа 2023, 07:36
На гавайском острове Мауи произошли лесные пожары, которые неожиданно охватили исторический город Лахайна. Согласно информации от Associated Press, пожары начались из-за урагана «Дора».

По официальным данным, в результате этой катастрофы погибло не менее шести человек, 271 здание было полностью сожжено, а Лахайна превратилась в руины. Власти опасаются, что количество жертв может возрасти, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Размер разрушений стал очевиден вечером в среду, когда огонь поутих и удалось сделать полеты над островом. Снимки с воздуха показывают развалины того, что раньше было столицей Гавайев — Лахайной.

Лахайна пользовалась большой популярностью среди туристов, однако теперь им советуют держаться подальше от Мауи.

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