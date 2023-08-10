Лесные пожары на гавайском острове Мауи уничтожили исторический город Лахайна

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По официальным данным, в результате этой катастрофы погибло не менее шести человек, 271 здание было полностью сожжено, а Лахайна превратилась в руины. Власти опасаются, что количество жертв может возрасти, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Размер разрушений стал очевиден вечером в среду, когда огонь поутих и удалось сделать полеты над островом. Снимки с воздуха показывают развалины того, что раньше было столицей Гавайев — Лахайной.
Лахайна пользовалась большой популярностью среди туристов, однако теперь им советуют держаться подальше от Мауи.