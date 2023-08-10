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Максимальную скорость движения ограничат на Темерницкой и Суворова в Ростове

Максимальную скорость движения ограничат на Темерницкой и Суворова в Ростове

10 августа 2023, 06:56
Фото: rostovgazeta.ru
Максимальную скорость движения ограничат на Темерницкой и Суворова в Ростове
В Ростове на улицах Темерницкой и Суворова введут скоростные ограничения, рассказали в администрации города.

С 31 августа новые скоростные ограничения введут в центре города. Так, на улице Темерницкой на участке от дома №91 до Ворошиловского проспекта максимальная скорость движения ограничится 40 километрами в час. До 30 километров в час снизится скорость движения по той же улице от дома №91 до переулка Газетного.

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С того же дня ограничение на скорость будет действовать на улице Суворова. Там на участке от проспекта Кировского до дома №91г нельзя будет разгоняться больше 40 километров в час, а на участке от Суворова, 91г до Журавлёва — 30 километров в час.

Ранее сообщалось, что движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря.

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