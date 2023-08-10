Максимальную скорость движения ограничат на Темерницкой и Суворова в Ростове

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
С 31 августа новые скоростные ограничения введут в центре города. Так, на улице Темерницкой на участке от дома №91 до Ворошиловского проспекта максимальная скорость движения ограничится 40 километрами в час. До 30 километров в час снизится скорость движения по той же улице от дома №91 до переулка Газетного.
С того же дня ограничение на скорость будет действовать на улице Суворова. Там на участке от проспекта Кировского до дома №91г нельзя будет разгоняться больше 40 километров в час, а на участке от Суворова, 91г до Журавлёва — 30 километров в час.
Ранее сообщалось, что движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря.