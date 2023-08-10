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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:36

На дороге к озеру в Абхазии погибла российская туристка

10 августа 2023, 14:35
В Рицинском национальном парке на пути к живописному озеру Рица в Абхазии произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла 64-летняя жительница Санкт-Петербурга. Согласно информации от РИА Новости, данное происшествие подтвердило опасности горных дорог в этом регионе.

Свидетели, которые случайно оказались на месте трагедии, успели снять видео автомобиля марки УАЗ, перевернувшегося и испускающего дым. Эта чудовищная авария произошла в районе, который известен своей природной красотой и великолепными панорамами, привлекая множество туристов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подробности этой ужасной аварии остаются пока неясными, и следователи продолжают проводить расследование на месте происшествия.

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