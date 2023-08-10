На дороге к озеру в Абхазии погибла российская туристка

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Свидетели, которые случайно оказались на месте трагедии, успели снять видео автомобиля марки УАЗ, перевернувшегося и испускающего дым. Эта чудовищная авария произошла в районе, который известен своей природной красотой и великолепными панорамами, привлекая множество туристов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Подробности этой ужасной аварии остаются пока неясными, и следователи продолжают проводить расследование на месте происшествия.