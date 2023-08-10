На дороге к озеру в Абхазии погибла российская туристка

В Рицинском национальном парке на пути к живописному озеру Рица в Абхазии произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла 64-летняя жительница Санкт-Петербурга. Согласно информации от РИА Новости, данное происшествие подтвердило опасности горных дорог в этом регионе.