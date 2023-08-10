На календаре — лето: 5 онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергией

«В обучении, как и в других сферах жизни, важен баланс. В период отпусков люди могут уделить больше времени изучению новых для себя направлений или совершенствованию уже имеющихся знаний и умений. Мы живем в эпоху хрупкого мира, когда бизнесу нужно быстро реагировать на изменения и уметь адаптироваться. Поэтому сегодня концепция life-long learning (непрерывное обучение) становится все более актуальной. Сотрудники, которые постоянно наращивают дополнительные компетенции и совершенствуют свою экспертизу, особенно ценны. Сейчас существует множество различных инструментов, которые помогают развиваться. Делать это стало гораздо проще и комфортнее, ведь сейчас можно обучаться из любой точки мира в удобное время. Период пандемии изменил отношение к дистанционному образованию. Теперь оно ценится наряду и с офлайн-программами. А это открывает широкие перспективы для всех, кто хочет повышать свою конкурентоспособность на рынке».