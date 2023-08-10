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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Стали известны самые дорогие квартиры в Ростовской области

Названы самые дорогие квартиры в Ростовской области

10 августа 2023, 14:21
Фото: asphotofamily/freepik.com
Стали известны самые дорогие квартиры в Ростовской области
В Ростовской области в продаже есть 14 тысяч квартир на вторичном рынке, самая дорогая из которых стоит 75 миллионов рублей. Что можно купить за большие деньги, в материале RostovGazeta.

Квартира за 75 млн рублей

За эти деньги можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 128 квадратных метров в доме на улице Пушкинской. Это самый центр города.

Первоначально объявление опубликовали 23 марта и тогда квартира стоила 70 миллионов рублей. Но 17 июля цену подняли на 5 миллионов.

Владелец назвал эту квартиру уникальной и написал ее преимущества:

  1. Первоклассный ремонт с использованием премиальных материалов отделки;
  2. Продажа со всей обстановкой;
  3. Планировка: холл, кухня-столовая, гостиная, две спальни, два санузла, родительская спальня с выделенной гардеробной;
  4. Малоквартирный комплекс в английском стиле, расположенный в историческом центре города.

Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.

Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.
Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.
Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.
Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.
Фото: rostov.cian

Квартира с персональным лифтом

На проспекте Чехова можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров. Стоит она 65 миллионов рублей.

Владелец расписал преимущества продаваемого объекта:

  1. Закрытая территория, охрана, большая детская площадка;
  2. Персональный лифт заходит прямо в квартиру по ключу;
  3. Отличная шумоизоляция, две квартиры на этаже;
  4. Квартира делалась под себя, только качественные европейские материалы;
  5. Две большие гардеробные, две просторные спальни, кабинет, два санузла;
  6. Также есть две подземные раздельные парковки.

Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.

Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.
Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.
Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.
Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.
Фото: rostov.cian

Квартира с трехметровыми потолками

За трехкомнатную квартиру на улице Промежуточной владелец хочет получить 53 миллиона рублей. Общая площадь помещений составляет 80 квадратных метров.

Жителям в Ростовской области могут компенсировать съем жилья
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«Новый коттеджный дом с детской площадкой и зоной барбекю. Подземная парковка. Автономное отопление, газовая колонка. Отличное месторасположение в пяти минутах от центра города. Вся инфраструктура в шаговой доступности», — написал владелец.

Объявление опубликовали 13 июля за 5,9 миллиона рублей, но неожиданно 1 августа подняли цену сразу на 47 миллионов. Возможно, они хотели снизить ее до 5,3 миллиона, но ошиблись с количеством нулей. Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.

Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.
Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.
Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.
Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.
Фото: Rostov.cian

Квартира площадью 220 квадратных метров

Стоит она 50 миллионов рублей и находится в доме на улице Пушкинской. Всего в ней четыре комнаты и кухня площадью 24,5 квадратных метра.

Что касается параметров жилья, владелец написал следующее:

  1. Все комнаты изолированные, окна на разные стороны;
  2. Высокие потолки;
  3. Витражное остекление;
  4. Огромный балкон;
  5. Натуральный подсвечиваемый оникс в ванной комнате;
  6. Два санузла;
  7. На полу мрамор и дубовый паркет;
  8. Использованы только высококачественные материалы;
  9. Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой ведущих европейских производителей, привезенной исключительно под индивидуальный заказ.

Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.

Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.
Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.
Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.
Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.
Фото: rostov.cian

Квартира за 50 млн рублей

Всего в ней четыре комнаты и расположена она в доме на улице Максима Горького. В стоимость входит также парковочное место на два автомобиля.

«Два санузла, две гардеробные, три изолированные спальни, кухня-гостиная, витражная лоджия. Благоустроенный внутренний двор, детская площадка, охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж, бесшумные лифты. Очень удобное расположение, все в пешей доступности», — написал продавец.

Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.

Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.
Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.
Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.
Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.
Фото: rostov.cian

Добавим, что Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов в России по количеству введенного жилья. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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