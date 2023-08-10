Названы самые дорогие квартиры в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
За эти деньги можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 128 квадратных метров в доме на улице Пушкинской. Это самый центр города.
Первоначально объявление опубликовали 23 марта и тогда квартира стоила 70 миллионов рублей. Но 17 июля цену подняли на 5 миллионов.
Владелец назвал эту квартиру уникальной и написал ее преимущества:
Стоимость квадратного метра составляет 585 тысяч рублей, что намного больше, чем средняя цена в Москве.
На проспекте Чехова можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров. Стоит она 65 миллионов рублей.
Владелец расписал преимущества продаваемого объекта:
Продавец пообещал оставить в квартире всю мебель. Цена за метр составляет 325 тысяч рублей.
За трехкомнатную квартиру на улице Промежуточной владелец хочет получить 53 миллиона рублей. Общая площадь помещений составляет 80 квадратных метров.
«Новый коттеджный дом с детской площадкой и зоной барбекю. Подземная парковка. Автономное отопление, газовая колонка. Отличное месторасположение в пяти минутах от центра города. Вся инфраструктура в шаговой доступности», — написал владелец.
Объявление опубликовали 13 июля за 5,9 миллиона рублей, но неожиданно 1 августа подняли цену сразу на 47 миллионов. Возможно, они хотели снизить ее до 5,3 миллиона, но ошиблись с количеством нулей. Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.
Стоит она 50 миллионов рублей и находится в доме на улице Пушкинской. Всего в ней четыре комнаты и кухня площадью 24,5 квадратных метра.
Что касается параметров жилья, владелец написал следующее:
Это жилье вначале хотели продать за 50 миллионов рублей, потом стоимость подняли до 51 миллиона. А теперь снизили на один миллион.
Всего в ней четыре комнаты и расположена она в доме на улице Максима Горького. В стоимость входит также парковочное место на два автомобиля.
«Два санузла, две гардеробные, три изолированные спальни, кухня-гостиная, витражная лоджия. Благоустроенный внутренний двор, детская площадка, охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж, бесшумные лифты. Очень удобное расположение, все в пешей доступности», — написал продавец.
Стоимость квадратного метра такого жилья обойдется в 357 тысяч рублей.
Добавим, что Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов в России по количеству введенного жилья. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.