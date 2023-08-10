Названы самые дорогие квартиры в Ростовской области

Объявление опубликовали 13 июля за 5,9 миллиона рублей, но неожиданно 1 августа подняли цену сразу на 47 миллионов. Возможно, они хотели снизить ее до 5,3 миллиона, но ошиблись с количеством нулей. Дело в том, что в помещениях нет отделки и ремонта, но высота потолков составляет три метра.