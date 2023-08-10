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Недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске

Недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске

10 августа 2023, 12:01
Фото: 1MI
Недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске
В Новочеркасске проведенные проверки подтвердили проблему с общественным транспортом, сообщили в Минтранспорта региона.

Представители министерства провели проверку работы маршрутов № 325 и № 340. Утром в четверг они находились на конечной остановке в микрорайоне Донской и проверяли работу транспорта.

На маршруте № 340 оказалось 5 автобусов — 3 больших и 2 малых. Замена больших автобусов малыми произошла из-за поломок.

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На маршруте № 325 утром вышли два автобуса из трех, однако одно транспортное средство сняли с линии из-за поломки.

Результаты проверок переданы руководителю ООО ТК «Новочеркасск», ответственного за обслуживание этих маршрутов. От него потребовали восстановить работу автобусов в полном объеме.

Местным жителям напомнили, что на работу общественного транспорта можно пожаловаться по номеру 8-950-861-39-16.

Ранее три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области.

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