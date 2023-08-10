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Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа

Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа

10 августа 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 10 августа, из-за прошедшего ливня затопило сразу несколько дорог, сообщили местные жители в Telegram-канале «Это Ростов».

Погода резко испортилась в ночь на четверг и начался ливень, а после выпал град. Не все ливневки справились со своими задачами и дороги стали постепенно уходить под воду.

Так, это произошло на Малиновского, из-за чего здесь ограничили движение. Очевидцы заявили, что на одном из участков дороги произошла авария с участием двух грузовиков.

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Кроме того, подтопило дороги и на Сельмаше, а также один из подземных переходов. Людям приходится проходить босиком по воде.

Ростовчане также заявляют о потопе на улице Второй Краснодарской.

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