Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Погода резко испортилась в ночь на четверг и начался ливень, а после выпал град. Не все ливневки справились со своими задачами и дороги стали постепенно уходить под воду.
Так, это произошло на Малиновского, из-за чего здесь ограничили движение. Очевидцы заявили, что на одном из участков дороги произошла авария с участием двух грузовиков.
Кроме того, подтопило дороги и на Сельмаше, а также один из подземных переходов. Людям приходится проходить босиком по воде.
Ростовчане также заявляют о потопе на улице Второй Краснодарской.