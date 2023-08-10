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Подозреваемый в похищении ребенка водитель сбил человека в Ростове-на-Дону

Подозреваемый в похищении ребенка водитель сбил человека в Ростове-на-Дону

10 августа 2023, 10:46
Фото: 1MI
Подозреваемый в похищении ребенка водитель сбил человека в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону идет розыск иномарки, водитель которой мог похитить ребенка, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что ростовчанин якобы украл ребенка на улице Лелюшенко и посадил в свой автомобиль Hyundai Solaris. Говорится, что после этого он уехал в неизвестном направлении.

«По ходу движения водитель сбил пешехода — прокатил на капоте несколько метров. Злоумышленника объявили в розыск», — сказано в сообщении.

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Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину за продажу чужих детей цыганам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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