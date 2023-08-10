Подозреваемый в похищении ребенка водитель сбил человека в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Канал пишет, что ростовчанин якобы украл ребенка на улице Лелюшенко и посадил в свой автомобиль Hyundai Solaris. Говорится, что после этого он уехал в неизвестном направлении.
«По ходу движения водитель сбил пешехода — прокатил на капоте несколько метров. Злоумышленника объявили в розыск», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области осудили мужчину за продажу чужих детей цыганам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.