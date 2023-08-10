После экскурсии по «Левобережью» губернатор Дона дал старт «Новому Ростову»

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Отправной точкой маршрута стал первый сданный дом в жилом комплексе «Левобережье», получивший высокую оценку губернатора. Спустя всего год после закладки первого кирпича новоселы ЖК получили ключи от своих квартир. Сегодня рядом с домом ведется строительство первого детского сада на 200 мест, который будет сдан во 2-м квартале 2024 года.
— Главная цель любого застройщика одна — это качество жизни в микрорайонах. На примере «Левобережья» мы видим, что это не только комфортные квартиры и подъезды, но и среда внутри квартала, подземная стоянка, прекрасный парк. При этом важно сочетать строительство жилья и объектов инфраструктуры: детских садов, школ, медицинских учреждений, учреждений культуры. Это правило современного освоения территорий в любом городе Российской Федерации, и мы в Ростове его реализуем. Могу сказать Юрию Ивановичу слова благодарности за предыдущие микрорайоны — «Вересаево» и «Красный Аксай», — отметил губернатор.
Глава региона ознакомился также с ходом работ по созданию уникального парка на левом берегу Дона, который соединит с жилым кварталом широкий зеленый бульвар. Точкой притяжения для ростовчан и гостей города должен стать современный парк с двумя функциональными зонами, где можно будет погулять среди болотных садов и насладиться видами в амфитеатре. Для любителей активного отдыха здесь обустроят памп-трек, скейт-парк, скалодром и павильон велопроката.
Главным событием рабочей поездки стал официальный старт строительства «Нового Ростова», который дали Василий Голубев и Юрий Иванов. Торжественный момент эффектно подчеркнул парадный проход строительной техники.
«Новый Ростов» — это беспрецедентный строительный проект, который будет реализован на территории Старого аэропорта, на площади в 367 гектаров. Объем инвестиций — 132 миллиарда рублей. Район застройки станет новым центром мегаполиса. Здесь появится 5 школ и 10 детских садов, два парка и 14 бульваров общей площадью более 40 гектаров, а также будет построено более полутора миллионов квадратных метров современного жилья.
— Сегодня мы дали старт масштабному проекту — застройке «Нового Ростова». Реализацию этого проекта мы начинаем с жилого квартала «Полёт», где уже идет строительство первых семи домов. Осенью этого года мы приступим к возведению первого детского сада на 200 мест. «ЮгСтройИнвест» применит весь накопленный опыт за 20 лет, нам в августе 2023 года — 20 лет!
При строительстве «Нового Ростова» будут применены современные технологии и дизайнерские решения.
Конечно, такие масштабные проекты невозможно реализовать без поддержки губернатора Василия Юрьевича Голубева и Правительства Ростовской области. Хочу сказать спасибо за помощь, и особенно — за высокое доверие, — сказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
29 августа ГК «ЮгСтройИнвест» исполняется 20 лет. За это время в трех южных городах — Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону — компания сдала более 5 миллионов м² жилья в 267 домах. «ЮгСтройИнвест» входит в топ-10 ведущих застройщиков страны и шесть лет подряд удостаивается престижной федеральной награды «Надежный застройщик России».
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