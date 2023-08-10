После экскурсии по «Левобережью» губернатор Дона дал старт «Новому Ростову»

— Главная цель любого застройщика одна — это качество жизни в микрорайонах. На примере «Левобережья» мы видим, что это не только комфортные квартиры и подъезды, но и среда внутри квартала, подземная стоянка, прекрасный парк. При этом важно сочетать строительство жилья и объектов инфраструктуры: детских садов, школ, медицинских учреждений, учреждений культуры. Это правило современного освоения территорий в любом городе Российской Федерации, и мы в Ростове его реализуем. Могу сказать Юрию Ивановичу слова благодарности за предыдущие микрорайоны — «Вересаево» и «Красный Аксай», — отметил губернатор.