После утреннего ливня воду откачивают из подтопленных домов в Ростове

Сейчас спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия бушевания стихии. Там заявили, что за несколько часов выпало девять миллиметров осадков. Из затопленных территорий откачивают воду. Ликвидировать к настоящему часу смогли только одно из семи подтоплений.