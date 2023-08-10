После утреннего ливня воду откачивают из подтопленных домов в Ростове

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Утром 10 августа мощный ливень обрушился на Ростов. Он сопровождался крупным градом, усилением ветра молнией и громом. В результате непогоды оказались затоплены некоторые улицы и подземные переходы, ветер повалил несколько деревьев.
Сейчас спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия бушевания стихии. Там заявили, что за несколько часов выпало девять миллиметров осадков. Из затопленных территорий откачивают воду. Ликвидировать к настоящему часу смогли только одно из семи подтоплений.
При этом власти отмечают, что ливень с перерывами будет идти в Ростове в течение всего дня.
Ранее ростовчане публиковали фото и видео с градом, выпавшем почти во всех районах города. Его размер варьировался от горошины до перепелиного яйца.