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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

После утреннего ливня воду откачивают из подтопленных домов в Ростове

После утреннего ливня воду откачивают из подтопленных домов в Ростове

10 августа 2023, 10:17
Фото: 57.mchs.gov.ru
После утреннего ливня воду откачивают из подтопленных домов в Ростове
После мощного ливня в Ростове продолжают откачивать воду из подтопленных территорий, рассказали в администрации города.

Утром 10 августа мощный ливень обрушился на Ростов. Он сопровождался крупным градом, усилением ветра молнией и громом. В результате непогоды оказались затоплены некоторые улицы и подземные переходы, ветер повалил несколько деревьев.

Сейчас спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия бушевания стихии. Там заявили, что за несколько часов выпало девять миллиметров осадков. Из затопленных территорий откачивают воду. Ликвидировать к настоящему часу смогли только одно из семи подтоплений.

Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа
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При этом власти отмечают, что ливень с перерывами будет идти в Ростове в течение всего дня.

Ранее ростовчане публиковали фото и видео с градом, выпавшем почти во всех районах города. Его размер варьировался от горошины до перепелиного яйца.

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