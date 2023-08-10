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Проблемы с водой пообещали ростовчанам из-за грозы 10 августа

Проблемы с водой начались в Ростове из-за грозы 10 августа

10 августа 2023, 06:27
Фото: Ростовский Водоканал
Проблемы с водой пообещали ростовчанам из-за грозы 10 августа
В Ростове-на-Дону местные жители могут столкнуться с проблемой с водой из-за неблагоприятной погоды, сообщает Ростовводоканал.

Напомним, что в городе перестали работать водопроводные насосные станции. Причиной стала просадка электроэнергии во время грозы.

«Из-за этого возможно снижение давления воды в трубопроводах и на верхних этажах многоквартирных домов района Александровки, Сельмаша, Роствертола», — предупредили горожан.

Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа
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Отмечается, что сейчас проводятся работы для нормализации ситуации.

Добавим, что из-за непогоды в Ростове утром в четверг, 10 августа, подтопило сразу несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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