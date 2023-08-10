Проблемы с водой начались в Ростове из-за грозы 10 августа

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Напомним, что в городе перестали работать водопроводные насосные станции. Причиной стала просадка электроэнергии во время грозы.
«Из-за этого возможно снижение давления воды в трубопроводах и на верхних этажах многоквартирных домов района Александровки, Сельмаша, Роствертола», — предупредили горожан.
Отмечается, что сейчас проводятся работы для нормализации ситуации.
Добавим, что из-за непогоды в Ростове утром в четверг, 10 августа, подтопило сразу несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.