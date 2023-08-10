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Пушилин заявил, что ВСУ хотели за 5 дней захватить Донбасс и выйти на Ростов

Пушилин заявил, что Украина планировала атаковать Ростов после захвата Донбасса

10 августа 2023, 07:27
Фото: mil.gov.ua/cc by 4.0/wikimedia.org
Пушилин заявил, что ВСУ хотели за 5 дней захватить Донбасс и выйти на Ростов
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ планировали выйти на Ростовскую область, сообщил он в эфире «Соловьев Live».

По словам Пушилина, украинские войска за 5-6 дней хотели пройти весь Донбасс и уже оттуда выйти до Ростовской области. По его словам, жертв могло быть сотни тысяч.

«Мы их перехватили на начальной стадии, мы успели их опередить», — добавил Владимир Соловьев.

Казак Алексей Дмитриев из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
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Пушилин заявил, что ВСУ хотели за 5 дней захватить Донбасс и выйти на Ростов
Видео: Соловьев Лайф

Пушилин отметил, что помогло начало спецоперации, которая предотвратила трагические последствия. В результате противника удалось застать врасплох.

Ранее политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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