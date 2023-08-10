Пушилин заявил, что Украина планировала атаковать Ростов после захвата Донбасса

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По словам Пушилина, украинские войска за 5-6 дней хотели пройти весь Донбасс и уже оттуда выйти до Ростовской области. По его словам, жертв могло быть сотни тысяч.
«Мы их перехватили на начальной стадии, мы успели их опередить», — добавил Владимир Соловьев.
Пушилин отметил, что помогло начало спецоперации, которая предотвратила трагические последствия. В результате противника удалось застать врасплох.
Ранее политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.