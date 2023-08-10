Ростовчане добираются на работу по затопленным переходам 10 августа

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Так, на Сельмашне подтопило один из переходов, из-за чего людям пришлось снять обувь и идти по затопленной территории. Некоторые преодолевали этот участок в шлепанцах.
Пользователи в комментариях сообщили, что подобное происходит и в других частях города. Они добавили, что из-за осадков не справились ливневки и подтопило дороги, но движение здесь не перекрывали.
У припаркованных машин вода доходит практически до моторного отсека. А на улице Орской водители останавливали машины и пытались спрятать их под деревьями.
Добавим, что на Малиновского ограничили движение из-за подтопленных дорог.