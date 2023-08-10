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Ростовчане добираются на работу по затопленным переходам 10 августа

Ростовчане добираются на работу по затопленным переходам 10 августа

10 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 10 августа, прошел ливень с градом и подтопил территории, сообщили горожане в Telegram-канале «Это Ростов».

Так, на Сельмашне подтопило один из переходов, из-за чего людям пришлось снять обувь и идти по затопленной территории. Некоторые преодолевали этот участок в шлепанцах.

Пользователи в комментариях сообщили, что подобное происходит и в других частях города. Они добавили, что из-за осадков не справились ливневки и подтопило дороги, но движение здесь не перекрывали.

Мощным градом побило машины в Ростове-на-Дону утром 10 августа
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У припаркованных машин вода доходит практически до моторного отсека. А на улице Орской водители останавливали машины и пытались спрятать их под деревьями.

Добавим, что на Малиновского ограничили движение из-за подтопленных дорог.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Погода#Происшествия#Дождь#Переходы#Подтопление#Подтопленные дороги#Град
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