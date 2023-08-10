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Шесть человек, включая детей, пострадали в результате ДТП на Северном обходе Ростова

Шесть человек, включая детей, пострадали в результате ДТП на Северном обходе Ростова

10 августа 2023, 09:07
Фото: Midjourney
Шесть человек, включая детей, пострадали в результате ДТП на Северном обходе Ростова
ДТП с участием двух легковушек стало причиной госпитализации нескольких человек, сообщили в ГИБДД Ростовской области.

ДТП произошло в ночь на 10 августа на Северном обходе Ростова. Там водитель ВАЗ-111030, совершая обгон, столкнулся на встречной полосе с Lada Granta. Удар машин на мокрой трассе был достаточно сильным.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также четыре пассажира ВАЗ, двое из них дети пяти и десяти лет. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

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В ГИБДД уточнили, что пятилетний ребенок перевозился в авто без детского кресла, а десятилетняя девочка была пристёгнута ремнем. В ГИБДД уточнили, что пятилетний ребенок перевозился в авто без детского кресла, а десятилетняя девочка была пристёгнута ремнем.
В ГИБДД уточнили, что пятилетний ребенок перевозился в авто без детского кресла, а десятилетняя девочка была пристёгнута ремнем.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

В ГИБДД уточнили, что пятилетний ребенок перевозился в авто без детского кресла, а десятилетняя девочка была пристёгнута ремнем. Более того, ранее водитель ВАЗ уже привлекался, а нарушение перевозки детей.

Ранее машина дорожных рабочих протаранила сразу пять легковушек в Ростовской области.

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