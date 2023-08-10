Шесть человек, включая детей, пострадали в результате ДТП на Северном обходе Ростова

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
ДТП произошло в ночь на 10 августа на Северном обходе Ростова. Там водитель ВАЗ-111030, совершая обгон, столкнулся на встречной полосе с Lada Granta. Удар машин на мокрой трассе был достаточно сильным.
В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также четыре пассажира ВАЗ, двое из них дети пяти и десяти лет. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.
В ГИБДД уточнили, что пятилетний ребенок перевозился в авто без детского кресла, а десятилетняя девочка была пристёгнута ремнем. Более того, ранее водитель ВАЗ уже привлекался, а нарушение перевозки детей.
Ранее машина дорожных рабочих протаранила сразу пять легковушек в Ростовской области.