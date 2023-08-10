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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

Стали известны подробности о задержания полицейского из-за взяток в Ростове

Стали известны подробности задержания полицейского из-за взятки с военного в Ростове

10 августа 2023, 14:18
Фото: 1MI
Стали известны подробности о задержания полицейского из-за взяток в Ростове
В Ростове сотрудника полиции обвинили в получении взятки, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, в четверг, 10 августа, стало известно, что инспекторы ДПС остановили автомобиль на въезде Ростова. За рулем находился военный, которого обвинили в нарушении правил ПДД и пообещали «замять» инцидент за взятку.

В пресс-службе следственных органов рассказали, что, по их данным, подозреваемый, который находился на площади Энергетиков в Ростове, получил взятку от автомобилиста. Общая сумма вознаграждения для инспектора составила 100 тысяч рублей. Эти средства сотруднику полиции вручили якобы за не привлечение к административной ответственности за то, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После этого полицейского задержали.

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Правоохранители уточнили, что сотруднику полиции предъявили обвинение, он признал свою вину и был помещен под домашний арест.

Теперь по уголовному делу проводят необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейского-миллионера заподозрили в коррупции.

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