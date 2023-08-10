Стали известны подробности задержания полицейского из-за взятки с военного в Ростове

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Напомним, в четверг, 10 августа, стало известно, что инспекторы ДПС остановили автомобиль на въезде Ростова. За рулем находился военный, которого обвинили в нарушении правил ПДД и пообещали «замять» инцидент за взятку.
В пресс-службе следственных органов рассказали, что, по их данным, подозреваемый, который находился на площади Энергетиков в Ростове, получил взятку от автомобилиста. Общая сумма вознаграждения для инспектора составила 100 тысяч рублей. Эти средства сотруднику полиции вручили якобы за не привлечение к административной ответственности за то, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После этого полицейского задержали.
Правоохранители уточнили, что сотруднику полиции предъявили обвинение, он признал свою вину и был помещен под домашний арест.
Теперь по уголовному делу проводят необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
Ранее полицейского-миллионера заподозрили в коррупции.