Стали известны подробности задержания полицейского из-за взятки с военного в Ростове

В пресс-службе следственных органов рассказали, что, по их данным, подозреваемый, который находился на площади Энергетиков в Ростове, получил взятку от автомобилиста. Общая сумма вознаграждения для инспектора составила 100 тысяч рублей. Эти средства сотруднику полиции вручили якобы за не привлечение к административной ответственности за то, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После этого полицейского задержали.