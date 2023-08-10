«Столб выше дерева»: в сети появилось видео порыва на трубе в Александровке в Ростове

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Крупная коммунальная авария случилась в Александровке в Ростове. Там произошел порыв магистрального водовода на улице Каяльской. В результате затоплены оказались десятки домов и дворовых территорий, размылись улицы и, по словам местных жителей, железная дорога.
На видео попал сам момент порыва. Огромный столб воды, превышающий высоту деревьев, хлынул сразу в частный сектор. Авария, скорее, напоминала водопад или мощный гейзер.
В водоканале заявили, что причиной инцидента стали перебои с электроэнергией во время грозы.
Сейчас на месте работают специалисты, плавно перезапуская водопроводные насосные станции.
В водоканале заключили, что в настоящее время используется резервная схема, и нештатная ситуация никак не повлияет на водоснабжение города.