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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

«Столб выше дерева»: в сети появилось видео порыва на трубе в Александровке в Ростове

«Столб выше дерева»: в сети появилось видео порыва на трубе в Александровке в Ростове

10 августа 2023, 11:18
Фото: 27.mchs.gov.ru
«Столб выше дерева»: в сети появилось видео порыва на трубе в Александровке в Ростове

В сети появилось видео с моментом порыва трубы в Александровке в Ростове 10 августа

Сильнейший порыв трубы произошел в Александровке в Ростове, в результате микрорайон оказался частично затоплен, фото и видео с последствиями инцидента делятся в соцсетях местные жители.

Крупная коммунальная авария случилась в Александровке в Ростове. Там произошел порыв магистрального водовода на улице Каяльской. В результате затоплены оказались десятки домов и дворовых территорий, размылись улицы и, по словам местных жителей, железная дорога.

На видео попал сам момент порыва. Огромный столб воды, превышающий высоту деревьев, хлынул сразу в частный сектор. Авария, скорее, напоминала водопад или мощный гейзер.

В водоканале заявили, что причиной инцидента стали перебои с электроэнергией во время грозы.

«Дороги больше нет»: Александровку в Ростове затопило после порыва трубы 10 августа
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В водоканале заявили, что причиной инцидента стали перебои с электроэнергией во время грозы.
Видео: rostovrnd

Сейчас на месте работают специалисты, плавно перезапуская водопроводные насосные станции.

В водоканале заключили, что в настоящее время используется резервная схема, и нештатная ситуация никак не повлияет на водоснабжение города.

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