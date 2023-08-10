Таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Утром четверга, 10 августа, началось в Ростове с обещанного мощного ливня. Дождь лил в течение нескольких часов и уже успел затопить некоторые улицы и даже подземные переходы. Из-за последствий непогоды в городе образовались пробки. Ситуацию усугубляет утренний час-пик.
На этом фоне стоимость такси в городе поднялась в примерно три раза. Поездка в пределах одного района обойдется не дешевле, чем в 400 рублей. Чтобы добраться в центр с Западного или Северного, придется отдать не меньше 500 рублей. До тысячи рублей могут отдать жители Батайска за путь в Ростов, в зависимости от тарифа.
Напомним, улицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа.