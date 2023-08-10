rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Такси в Ростове подняло цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа

Таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа

10 августа 2023, 06:37
Фото: pxhere.com
Такси в Ростове подняло цены в три раза из-за тропического ливня 10 августа
В Ростове услуги такси поднялись в цене примерно в три раза из-за высокого утреннего спроса и последствий ливня, сообщает сервис «Яндекс.Go».

Утром четверга, 10 августа, началось в Ростове с обещанного мощного ливня. Дождь лил в течение нескольких часов и уже успел затопить некоторые улицы и даже подземные переходы. Из-за последствий непогоды в городе образовались пробки. Ситуацию усугубляет утренний час-пик.

Несколько улиц затопило в Ростове-на-Дону утром 10 августа
Узнать подробнее

На этом фоне стоимость такси в городе поднялась в примерно три раза. Поездка в пределах одного района обойдется не дешевле, чем в 400 рублей. Чтобы добраться в центр с Западного или Северного, придется отдать не меньше 500 рублей. До тысячи рублей могут отдать жители Батайска за путь в Ростов, в зависимости от тарифа.

Напомним, улицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа.

Читайте также:
Ростовчане добираются на работу по затопленным переходам 10 августаМощным градом побило машины в Ростове-на-Дону утром 10 августаУлицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа
#Виктория Прутковская#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Цены на такси в Ростове#Погода в Ростове#Ливень в Ростове#Пробки в Ростове
Подпишитесь
В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом
Вчера, 14:59
Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
Вчера, 15:54
Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова
Вчера, 15:30
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
Вчера, 16:00
Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар
Вчера, 16:27
Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий
Вчера, 11:35