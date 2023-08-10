Цены на бензин в Ростовской области обновили свой годовой максимум в августе

Ведомство опубликовало отчеты о стоимость бензина за 7 августа и 31 июля, по ним видно, что рост цен не прекращается. Если в конце июля средняя стоимость литра топлива составляла 55,23 рубля, то теперь этот показатель вырос до 55,48 рубля.