Цены на бензин в Ростовской области обновили свой годовой максимум в августе

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Ведомство опубликовало отчеты о стоимость бензина за 7 августа и 31 июля, по ним видно, что рост цен не прекращается. Если в конце июля средняя стоимость литра топлива составляла 55,23 рубля, то теперь этот показатель вырос до 55,48 рубля.
Бензин марки АИ-92 стоил 50,64 рубля, теперь — 50,68. АИ-95 подорожал за неделю почти на 20 копеек, АИ-95 — более чем на 40 копеек.
Добавим, что за это время увеличилось в цене и дизельное топливо.
За период с 1 по 7 августа рост цен на бензин был зафиксирован в 83 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чукотском автономном округе — на 3,1%, Магаданской области — на 2,9%.
Ранее Минэнерго назвало временным рост цен на бензин в Ростовской области в июле.