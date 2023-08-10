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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Бензин снова подорожал в Ростовской области за неделю

Цены на бензин в Ростовской области обновили свой годовой максимум в августе

10 августа 2023, 10:22
Фото: 1MI
Бензин снова подорожал в Ростовской области за неделю
В Ростовской области продолжается рост цен на бензин различных марок, следует из данных Росстата.

Ведомство опубликовало отчеты о стоимость бензина за 7 августа и 31 июля, по ним видно, что рост цен не прекращается. Если в конце июля средняя стоимость литра топлива составляла 55,23 рубля, то теперь этот показатель вырос до 55,48 рубля.

Бензин марки АИ-92 стоил 50,64 рубля, теперь — 50,68. АИ-95 подорожал за неделю почти на 20 копеек, АИ-95 — более чем на 40 копеек.

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Добавим, что за это время увеличилось в цене и дизельное топливо.

За период с 1 по 7 августа рост цен на бензин был зафиксирован в 83 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чукотском автономном округе — на 3,1%, Магаданской области — на 2,9%.

Ранее Минэнерго назвало временным рост цен на бензин в Ростовской области в июле.

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