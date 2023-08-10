У командира ГИБДД в Ростовской области нашли имущество на 31 миллион рублей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Аксайский районный суд рассмотрит иск прокурора Ростовской области к экс-сотруднику ГИБДД Ростовской области Дмитрию Горинову. Он занимал должность командира третьего взвода первой роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД.
Прокурор утверждает, что экс-сотрудник ГИБДД приобрел имущество на 31 миллион рублей. Однако законность получения этих денег он доказать не смог, вследствие чего, бывшего полицейского подозревают в коррупции. Взятки, как следует из искового заявления, Горинов получал в особо крупном размере в составе ОПГ .
Также уточняется, что с 2020 года по 2021 год подозреваемый купил пять объектов недвижимости и две машины. Чтобы не декларировать имущество и скрыть незаконные доходы, на которое оно покупалось, экс-сотрудник ГИБДД оформлял его на родственников.
Сейчас по ходатайству прокурора на недвижимость и личные транспортные средства Горинова наложен арест.
Суд по делу начнется 16 августа.
Ранее инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей.