У командира ГИБДД в Ростовской области нашли имущество на 31 миллион рублей

Также уточняется, что с 2020 года по 2021 год подозреваемый купил пять объектов недвижимости и две машины. Чтобы не декларировать имущество и скрыть незаконные доходы, на которое оно покупалось, экс-сотрудник ГИБДД оформлял его на родственников.