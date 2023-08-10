rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Командир ГИБДД в Ростовской области в составе ОПГ получил взятки на 31 миллион рублей

У командира ГИБДД в Ростовской области нашли имущество на 31 миллион рублей

10 августа 2023, 08:36
Фото: 1MI
Командир ГИБДД в Ростовской области в составе ОПГ получил взятки на 31 миллион рублей
Экс-сотрудника ГИБДД в Ростовской области подозревают в коррупции, также у него нашли имущество на 31 миллион рублей, приобретённое за незаконные доходы, рассказали в пресс-службе судов региона.

Аксайский районный суд рассмотрит иск прокурора Ростовской области к экс-сотруднику ГИБДД Ростовской области Дмитрию Горинову. Он занимал должность командира третьего взвода первой роты Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД.

Прокурор утверждает, что экс-сотрудник ГИБДД приобрел имущество на 31 миллион рублей. Однако законность получения этих денег он доказать не смог, вследствие чего, бывшего полицейского подозревают в коррупции. Взятки, как следует из искового заявления, Горинов получал в особо крупном размере в составе ОПГ .

Также уточняется, что с 2020 года по 2021 год подозреваемый купил пять объектов недвижимости и две машины. Чтобы не декларировать имущество и скрыть незаконные доходы, на которое оно покупалось, экс-сотрудник ГИБДД оформлял его на родственников.

Экс-начальник новочеркасского отдела ГИБДД за коррупцию проведет в колонии девять лет
Узнать подробнее

Сейчас по ходатайству прокурора на недвижимость и личные транспортные средства Горинова наложен арест.

Суд по делу начнется 16 августа.

Ранее инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей.

Читайте также:
Генпрокуратура нашла у борца с коррупцией из Ростова Щитова активы на 134 млн рублей«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на ДонуЭкс-борца с коррупцией в Новочеркасске осудили за взятку от подрядчика
#Алина Заярная#Полиция#Суд в Ростовской области#ГИБДД России по Ростовской области#Происшествие#Происшествия#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом
Вчера, 14:59
Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
Вчера, 15:54
Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова
Вчера, 15:30
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
Вчера, 16:00
Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар
Вчера, 16:27
Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий
Вчера, 11:35