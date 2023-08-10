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Улицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа

Улицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа

10 августа 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пришлось ограничить движение автомобилей по улице Малиновского из-за осадков, сообщили в городской администрации.

Напомним, что в городе утром в четверг, 10 августа, начался ливень, а потом прошел град. В результате ограничили движение по границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии.

Причиной власти назвали подъем уровня воды на этой территории. Местные жители в соцсетях сообщили, что из-за дождей дорога скрылась под водой.

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«Вода переливается через отбойник. Здесь перекрыли движение», — пишут горожане. Они добавили, что на Малиновского также произошла авария с двумя грузовиками.

Ранее в Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа.

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#Илья Протвинов#Ростов#Подтопления#Дожди#Уровень воды#Град#Ограничение движения#Авария#Грузовики#Службы#Повышенный режим готовности
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