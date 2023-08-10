Улицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Напомним, что в городе утром в четверг, 10 августа, начался ливень, а потом прошел град. В результате ограничили движение по границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии.
Причиной власти назвали подъем уровня воды на этой территории. Местные жители в соцсетях сообщили, что из-за дождей дорога скрылась под водой.
«Вода переливается через отбойник. Здесь перекрыли движение», — пишут горожане. Они добавили, что на Малиновского также произошла авария с двумя грузовиками.
Ранее в Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа.