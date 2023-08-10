Урбанист Зайцев назвал ошибку, из-за которой в ливни закрывают Малиновского в Ростове

Ливень 10 августа в очередной раз превратил улицу Малиновского в Водопадную: вода переливается через бетонное ограждение на противоположную сторону. Урбанист Арсений Зайцев рассказал RostovGazeta, почему так происходит и зачем улицу постоянно перекрывают во время ливней.

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