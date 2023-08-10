Урбанист Зайцев назвал ошибку, из-за которой в ливни закрывают Малиновского в Ростове

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По словам Артемия Зайцева, проблема с подтоплением Малиновского не в отсутствии ливневых канализаций, они там есть. Главная причина — установленные разделительные бетонные ограждения, которые не позволяют воде во время ливней растекаться равномерно.
«В этом месте нужна разделительная полоса, но другого типа. Можно построить металлическую, через которую вода будет свободно проходить», — предлагает эксперт.
Артемий Зайцев уверен, что если заменить бетонную стену на ограждение с отверстиями, улицу больше не придется перекрывать для автомобилистов, когда в городе пойдет очередной дождь.
Ранее RostovGazeta писала о том, что улицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа.