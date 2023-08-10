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Урбанист объяснил, как избавиться от водопада на улице Малиновского

Урбанист Зайцев назвал ошибку, из-за которой в ливни закрывают Малиновского в Ростове

10 августа 2023, 10:07
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Урбанист объяснил, как избавиться от водопада на улице Малиновского
Ливень 10 августа в очередной раз превратил улицу Малиновского в Водопадную: вода переливается через бетонное ограждение на противоположную сторону. Урбанист Арсений Зайцев рассказал RostovGazeta, почему так происходит и зачем улицу постоянно перекрывают во время ливней.

По словам Артемия Зайцева, проблема с подтоплением Малиновского не в отсутствии ливневых канализаций, они там есть. Главная причина — установленные разделительные бетонные ограждения, которые не позволяют воде во время ливней растекаться равномерно.

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«В этом месте нужна разделительная полоса, но другого типа. Можно построить металлическую, через которую вода будет свободно проходить», — предлагает эксперт.

Артемий Зайцев уверен, что если заменить бетонную стену на ограждение с отверстиями, улицу больше не придется перекрывать для автомобилистов, когда в городе пойдет очередной дождь.

Ранее RostovGazeta писала о том, что улицу Малиновского перекрыли в Ростове из-за подтоплений утром 10 августа.

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