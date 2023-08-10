В Анапе молодая мать зарезала новорождённого сына и пыталась покончить с собой

Молодая жительница Анапы заколола ножом своего трехмесячного сына, после чего сама попыталась наложить на себя руки, родители девушки успели предотвратить самоубийство, сообщили изданию Rostovgazeta в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.