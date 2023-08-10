rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Анапе молодая мать зарезала новорождённого сына и пыталась покончить с собой

В Анапе молодая мать зарезала новорождённого сына и пыталась покончить с собой

10 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI
В Анапе молодая мать зарезала новорождённого сына и пыталась покончить с собой
Молодая жительница Анапы заколола ножом своего трехмесячного сына, после чего сама попыталась наложить на себя руки, родители девушки успели предотвратить самоубийство, сообщили изданию Rostovgazeta в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Следкоме рассказали, что родители девушки, увидев безжизненное тело ребёнка, обратились в службы, которые на месте констатировали смерть младенца, а девушку забрали в реанимацию.

Подозреваемой оказалась 20-летняя Наталья Р., которая в апреле текущего года уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, — уточнили в ведомстве.

«В настоящее время фигурантка задержана следователем и находится в лечебном учреждении под охраной», — говорится в сообщении.

В Ростове рассказали о состоянии супругов, расчленивших восьмимесячную дочь
Узнать подробнее
«В настоящее время фигурантка задержана следователем и находится в лечебном учреждении под охраной», — говорится в сообщении.
Видео: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу. Женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как под стражу мужчину, который убил собственную мать в Ростовской области.

Читайте также:
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детейЖителя Ростовской области арестовали за убийство матери молоткомНа Кубани назвали подробности драки с возможной гибелью бойцов ЧВК «Вагнер»
#София Дибияева#Убийство#Следственный комитет#Анапа#Происшествия#Самоубийство#Следствие#Уголовная ответственность#Наркотики#Задержание#Лечебное учреждение#Психиатрическая экспертиза#Ростовская область#Видео
Подпишитесь
В Ростове ловят коррумпированных полицейских, пока город снова тонет под дождем
Сегодня, 15:24
Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО
Сегодня, 15:16
В полиции рассказали, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:30
Урбанист Зайцев назвал ошибку, из-за которой в ливни закрывают Малиновского в Ростове
Сегодня, 10:07
На дороге к озеру в Абхазии погибла российская туристка
Сегодня, 14:35
Эколог Зобнин рассказал, почему саранча атаковала Краснодарский край
Сегодня, 11:37