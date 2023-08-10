В Анапе молодая мать зарезала новорождённого сына и пыталась покончить с собой

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Следкоме рассказали, что родители девушки, увидев безжизненное тело ребёнка, обратились в службы, которые на месте констатировали смерть младенца, а девушку забрали в реанимацию.
Подозреваемой оказалась 20-летняя Наталья Р., которая в апреле текущего года уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, — уточнили в ведомстве.
«В настоящее время фигурантка задержана следователем и находится в лечебном учреждении под охраной», — говорится в сообщении.
Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу. Женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как под стражу мужчину, который убил собственную мать в Ростовской области.