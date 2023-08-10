В Новочеркасске собираются создать план развития и сохранения исторического центра

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что глава региона Василий Голубев поручил привести в порядок как минимум исторический центр города. План по комплексному развитию Новочеркасска будет охватывать период с 2024 по 2030 годы, чтобы сделать его еще одним значимым туристическим центром, в том числе провести работы по благоустройству улиц, отремонтировать дороги и подготовить транспортную инфраструктуру и объекты культурного наследия к визитам туристов.