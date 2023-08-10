В Новочеркасске собираются создать план развития и сохранения исторического центра

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
В 2025 году Новочеркасск отметит свой юбилей — 220 лет со дня основания города. Власти признают, что Новочеркасск является городом, история и архитектура которого является значимой для региона, а потому очень важно сохранять и развивать исторические кварталы, способные стать местом притяжения туристов.
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что глава региона Василий Голубев поручил привести в порядок как минимум исторический центр города. План по комплексному развитию Новочеркасска будет охватывать период с 2024 по 2030 годы, чтобы сделать его еще одним значимым туристическим центром, в том числе провести работы по благоустройству улиц, отремонтировать дороги и подготовить транспортную инфраструктуру и объекты культурного наследия к визитам туристов.
«План мероприятий должен быть сформирован и согласован до 15 сентября», — добавил Гуськов. Власти уточнили, что к обсуждению плана собираются привлекать и жителей города.
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