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Published Сегодня, 18:30

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Updated Сегодня, 18:32

В Новочеркасске собираются создать план развития и сохранения исторического центра

В Новочеркасске собираются создать план развития и сохранения исторического центра

10 августа 2023, 18:30
Фото: donland.ru
В Новочеркасске собираются создать план развития и сохранения исторического центра
В Новочеркасске разработают план мер по развитию и сохранению исторического центра города, об этом рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

В 2025 году Новочеркасск отметит свой юбилей — 220 лет со дня основания города. Власти признают, что Новочеркасск является городом, история и архитектура которого является значимой для региона, а потому очень важно сохранять и развивать исторические кварталы, способные стать местом притяжения туристов.

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Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что глава региона Василий Голубев поручил привести в порядок как минимум исторический центр города. План по комплексному развитию Новочеркасска будет охватывать период с 2024 по 2030 годы, чтобы сделать его еще одним значимым туристическим центром, в том числе провести работы по благоустройству улиц, отремонтировать дороги и подготовить транспортную инфраструктуру и объекты культурного наследия к визитам туристов.

«План мероприятий должен быть сформирован и согласован до 15 сентября», — добавил Гуськов. Власти уточнили, что к обсуждению плана собираются привлекать и жителей города.

Ранее урбанист рассказал, как Краснодару удалось превзойти Ростов-на-Дону по темпам развития.

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